Yanina Latorre contó la verdad de la ruptura más grande en los últimos años

El mundo del espectáculo experimenta una fuerte repercusión tras un episodio ocurrido durante una transmisión. Mariana Muzlera, la madre de la cantante Tini Stoessel, realizó por equivocación una llamada telefónica en vivo a la conductora del ciclo Sálvese quien pueda, Yanina Latorre, lo que provocó que el momento se viralizara de inmediato en las plataformas digitales.

Tras este imprevisto, un equipo periodístico del programa Puro Show abordó a la panelista para conocer los pormenores del hecho y la situación actual de la familia de la artista, con la que mantuvo un estrecho vínculo en el pasado.

Durante la entrevista, Latorre detalló su perspectiva y el impacto de la llamada al manifestar "No me imaginé que iba a explotar así, me sorprendió. Para mí ella viene de una familia tóxico-patológica, y no lo digo de locos o enfermos. Creo que es una familia demasiado sobreprotectora, que la han cuidado mucho, pero nunca le dieron una herramienta para elegir, ser independiente y ver qué hacía con su dinero" para describir el entorno de la cantante.

Con respecto al futuro de la relación de la artista con sus progenitores y la posibilidad de una reconciliación, la conductora se mostró escéptica y consideró poco probable una recomposición del vínculo. En ese sentido, Latorre expresó "Para mí va a ser difícil una vuelta atrás porque hoy se ventiló mucha mierd... que también creo que es una opereta. Tini creció. Hoy es ama de casa, además de ser Tini, tiene una casa con el que va a ser su marido. Debe querer pagar las cuentas a medias, si quiere, porque si no sos la típica botinera que te mantienen y ella no lo necesita" en alusión a la madurez de la intérprete.

A pesar de la actual distancia y de haber perdido la estrecha amistad que compartían en otros tiempos, la panelista reconoció el rol y el afecto de la madre de la intérprete. En la conclusión de su descargo con el móvil periodístico, Latorre valoró positivamente el desempeño familiar de Muzlera al asegurar "Yo sí sé que Mariana es una buena madre, sí sé que ama a su hija, la acompañó muchísimo" para cerrar sus declaraciones sobre el conflicto.