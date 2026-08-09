Yanina Latorre contó que le robó la caja fuerte a un famoso: "Retenía los..."

Yanina Latorre sorprendió a la audiencia durante su participación en el programa televisivo PH Podemos Hablar al relatar un suceso ocurrido a principios de la década de 2000. La comunicadora detalló cómo asistió a su amiga Verónica Bajo durante un conflictivo proceso de divorcio con el extenista Horacio de la Peña.

El relato comenzó cuando la panelista recordó que "Me llamó un día, yo tenía a Lolita recién nacida. Horacio de la Peña y Verónica Bajo se estaban separando... va a estar odiado... él tenía unas canchas de tenis en Geba. Hablamos con el camarero, nos dice que él había salido".

Según el testimonio brindado a Andy Kusnetzoff, la situación escaló rápidamente cuando ambas mujeres decidieron ingresar a un club para recuperar pertenencias personales de Bajo. Latorre explicó los motivos de la acción al decir que "Y como él no soltaba guita, retenía los pasaportes y las joyas de la corona de Verónica se las había afanado de su casa de barrio parque, nos fuimos las dos en mi auto, ella al lado. Lolita era bebé. Entramos, afanamos, salimos corriendo. Subimos al auto y nos agarró la policía".

El escape involucró una maniobra arriesgada por parte de la conductora, quien se encontraba con su hija de apenas tres meses en el vehículo. Sin rodeos, la invitada admitió que "Le pisé los pies a la policía y me di a la fuga" tras el encuentro con los efectivos de seguridad.

Además de la caja fuerte, Latorre confesó haber participado en la sustracción de un vehículo de alta gama para ocultarlo en su propio domicilio. Sobre este punto detalló que "Y robé otra cosa más después... Un Mercedes Benz blanco, se lo encanutamos y lo estacionamos en el estacionamiento de mi casa. Cuando llegó Diego (Latorre), no quieras saber... 'se lo robamos a Horacio De La Peña, después se lo devolvemos'".

La disputa legal entre Bajo y De la Peña se extendió por varios años en los tribunales de Buenos Aires e involucró denuncias por violencia familiar. Actualmente, el deportista vive en Chile, país que le otorgó la nacionalidad por gracia tras su desempeño como entrenador olímpico en el año 2004.

Por su parte, la denunciante se retiró de la exposición mediática porteña y se radicó en Córdoba tras el archivo de los expedientes. El extenista es padre de cinco hijos y su descendiente menor, Bautista, ya compite profesionalmente en el circuito internacional.