La serie sobre la vida de Moria Casán llegó a Netflix y rápidamente se ubicó entre los contenidos más vistos de la plataforma en Argentina. La producción, una de las más esperadas de agosto, generó repercusiones por la manera en que reconstruye distintos momentos de la vida de la diva y por la aparición de importantes figuras del espectáculo.

Pero la ficción también recibió críticas. Una de las más contundentes llegó de parte de Yanina Latorre, quien cuestionó especialmente la representación de Susana Giménez dentro de la historia.

La conductora de Sálvese Quien Pueda consideró que la producción deja a la diva de Telefe en una posición desfavorable y cuestionó la forma en que fue construido el personaje.

La crítica de Yanina Latorre a la serie

Según explicó Latorre, la producción está atravesada por la mirada de la propia Moria Casán y eso influye en la manera en que son mostrados los demás personajes.

“La serie es toda autorizada por Moria y se cuenta lo que ella quiere y como ella quiere”, señaló la conductora al analizar la ficción.

A partir de esa observación, apuntó directamente contra la representación de Susana Giménez: “A Susana la hace mier... y para mi gusto no está bueno porque como que la subestima y la deja como una boba”.

De esta manera, Latorre cuestionó que la biopic presente a la histórica conductora desde una mirada que, según su interpretación, la desvaloriza frente al personaje de Moria.

Qué dijo sobre Leticia Brédice

La periodista también puso el foco en la actriz Leticia Brédice, quien interpreta a Susana Giménez en la serie.

Latorre fue particularmente crítica con la caracterización física que se realizó para representar a la diva y sostuvo que el maquillaje utilizado no le resultó adecuado.

“No me gustó cómo le maquillaron la cara. A mí me parece que a Susana la burlan, la cara es como caricaturesca”, afirmó.

Para la conductora, ese recurso termina reforzando una representación de Susana que considera exagerada y poco favorecedora.

La participación de Brédice es uno de los elementos que más llamó la atención de la producción, ya que la actriz debe reconstruir distintos momentos de la trayectoria de Giménez dentro de la historia de Moria.

El estreno de la serie de Moria Casán

La biopic de Moria Casán se estrenó en Netflix y rápidamente alcanzó el primer puesto entre los contenidos más vistos en Argentina. La producción había generado expectativa antes de su lanzamiento por tratarse de una ficción centrada en una de las figuras más importantes y polémicas del espectáculo argentino.

La serie recorre diferentes etapas de la vida de Moria y reconstruye episodios vinculados con su carrera, sus relaciones y su vínculo con otras personalidades de la televisión y el mundo artístico.

Entre esos personajes aparece Susana Giménez, cuya presencia generó especial atención por la histórica relación entre ambas figuras.

La producción utiliza actores para representar a distintas personalidades que fueron parte de la vida de Moria. En el caso de Susana, el papel quedó en manos de Leticia Brédice.

Así, mientras la serie de Moria Casán se mantiene entre las producciones más vistas de Netflix en Argentina, también genera debate entre quienes conocen de cerca la historia del espectáculo local.