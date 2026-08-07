Yanina Latorre destapó la peor mentira de Pampita y la hundió en el barro

El encuentro entre Yanina Latorre y Pampita en el ciclo PH, Podemos Hablar, generó repercusiones inmediatas tras la grabación del envío. Aunque el programa tiene previsto su regreso a la pantalla de Telefe para este sábado ocho de agosto, el ambiente durante la jornada no resultó pacífico entre las invitadas. La conductora de SQP utilizó su espacio en la señal de América TV para contradecir a Carolina Ardohain sobre las condiciones económicas de su participación en el espacio que lidera Andy Kusnetzoff.

La controversia comenzó cuando la modelo manifestó en el programa que suele exigir un caché por cada entrevista que brinda, incluida su visita a PH. Ante este relato, la panelista afirmó "Voy a contar algo: LAM no paga, Intrusos no paga, Mariana Fabbiani no paga, en El Trece no te pagan. Nosotros no pagamos" para detallar el funcionamiento habitual del medio televisivo. La comunicadora enfocó su mensaje hacia la modelo y sostuvo "Pampita no cobró. Ella quiere instalar que cobra, pero no cobró" mientras miraba fijamente a la cámara durante su descargo.

Para fundamentar su postura, Latorre evocó su experiencia cuando reemplazó a Maxi López en la competencia de MasterChef Celebrity. Explicó que "Cuando fui a participar me ofrecieron, pero yo no cobré. Fue un guiño de buena onda con el canal" como ejemplo de intervenciones realizadas sin remuneración.

Finalmente, la integrante de SQP contrastó esta situación con el recordado paso de la empresaria por el programa de Susana Giménez en noviembre de 2024, tras la separación de Roberto García Moritán. Al respecto, sentenció "Cuando fue al de Susana cobró una fortuna y ni abrió la boca" para señalar la diferencia de condiciones con la grabación reciente.