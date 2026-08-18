Yanina Latorre destapó la peor noticia de Icardi: "Perdió una hija"

Yanina Latorre expresó su rechazo hacia el reciente descargo que Mauro Icardi realizó contra Benjamín Vicuña. Durante su intervención, la periodista defendió al actor chileno y argumentó que él nunca fue agresivo en sus declaraciones previas. Al referirse al deportista, Latorre sentenció que "Es patético Mauro Icardi" y cuestionó su actitud ante la historia personal del ex de la China Suárez.

En relación con la sensibilidad del tema, la panelista recordó el fallecimiento de la hija mayor de Vicuña y Pampita. Sobre este punto, señaló que "Estamos hablando de un tipo que perdió una hija.

A partir de ahí, nadie puede juzgar la manera en la que paterna ni Vicuña ni Pampita" y criticó la falta de empatía del futbolista al involucrarse en esa dinámica. Además, agregó que "La insensibilidad de Icardi para meterse con él. Benjamín no fue agresivo" y cuestionó si el jugador de fútbol "¿Es catador de paternidades?" de manera irónica.

Latorre también analizó el comportamiento mediático del actual compañero de la China Suárez. Según su visión, "Icardi está como agazapado y nadie puede hablar de su historia porque sale y te psicopatea. Benjamín habló de él, de su dolor por sus hijos porque la mamá está de novia con un señor que juagaba al fútbol afuera y no los puede ver". En un momento de mayor tensión en el relato, la conductora calificó la acción del futbolista afirmando que "Es de hijo de p..." por intervenir en un conflicto ajeno.

La información brindada por la periodista incluyó detalles sobre el vínculo actual de Icardi con su hija mayor. Al respecto, reveló que "Yo sé que no lo quiere volver a ver porque le tiene miedo" tras los conflictos por los pasaportes y la polémica de la restitución internacional.

Asimismo, mencionó la situación de Rufina, la hija de la China Suárez y Nicolás Cabré. Latorre afirmó que "Rufina estaría tan contenta con su presente en Argentina, sus amigos, familia, y hockey que no querría volver a Estambul" o mudarse al país en el que el futbolista termine jugando.

Actualmente, la pareja se encuentra en Argentina desde hace casi tres meses a la espera de definir su futuro profesional. Mientras el mercado de pases se acerca a su cierre, sus hijos aún no han regresado a las clases en el exterior. Esta situación se da en un contexto donde los menores afrontan cambios importantes en su etapa escolar y personal.