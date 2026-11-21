La relación entre Candela Arizaga y Facundo Moyano volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras los duros cuestionamientos de Yanina Latorre. A tres meses de aquel escándalo en la vía pública que derivó en denuncias cruzadas por violencia de género y presunto consumo de estupefacientes, la pareja se muestra reconciliada en las redes sociales luego de que la Justicia levantara la medida perimetral. Sin embargo, un reciente posteo de la influencer generó una fuerte indignación en el ámbito del espectáculo.

Todo comenzó cuando la modelo compartió en sus historias de Instagram una imagen posando frente al espejo del baño junto al dirigente político y un niño generado mediante inteligencia artificial. "Se imaginan", escribió la joven junto a la postal que simulaba cómo se vería un futuro hijo en común. Esta publicación provocó la inmediata reacción de la panelista durante la emisión de su programa radial en El Observador, donde apuntó directamente contra ambos sin ningún tipo de filtro.

Durante su descargo al aire, la comunicadora cuestionó la actitud de los protagonistas al considerar que minimizan la gravedad del conflicto judicial que atravesaron en agosto pasado. "Candela Arizaga mostró, en una historia de Instagram, cómo sería un hijo suyo con el pelot... de Moyano. Subió una foto posando en el baño con un nene hecho con inteligencia artificial, que le habrá dicho 'hacé un nene que sea parecido a nosotros juntos'. ¿Se puede ser tan pelot...? Él y ella", lanzó furiosa frente al micrófono.

Asimismo, la periodista remarcó el despliegue judicial y el acompañamiento mediático que recibió la influencer en el momento más delicado de la crisis de pareja. "Ella se sigue burlando de nosotros después de todo lo que pasó y él se lo permite. Tuvo a una fiscal laburando para ella y tuvo un botón antipánico y una perimetral, esta piba nos toma de idiotas", expresó con evidente enojo por el giro que tomó la situación sentimental de la pareja en los últimos días.

Para finalizar su contundente crítica, la conductora vinculó el accionar de la joven con sus deseos de ganar notoriedad pública y cuestionó a quienes le dan espacio en la televisión. "Aparte le gusta coquetear con esto y hace poco quería ser famosa, fue a La Jaula de la Moda y desfiló. También la culpa es de los que los invitan. Estuvimos una semana todos preocupados por ella, defendiéndola, y mira ahora lo que hace la pendorcha esta", concluyó tajante.