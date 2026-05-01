El mundo del espectáculo vuelve a verse sacudido por una noticia que involucra a una de las figuras más queridas del país. Yanina Latorre no se guardó nada y, fiel a su estilo punzante, lanzó una verdadera bomba al aire de su programa en El Observador: la relación entre Pampita y el polista Martín Pepa habría llegado a su fin de manera abrupta.

Según la panelista, la separación no fue en términos mutuos, sino que habría sido una decisión del deportista que dejó a Carolina Ardohain en estado de shock. "Ella no se lo esperaba, la dejó él", aseguró Latorre, quien además se animó a leer fragmentos de una conversación privada de la modelo.

El chat de la discordia

Para dar veracidad a su información, Yanina reveló el contenido de un chat que Pampita habría mantenido con una persona de su confianza. En el mensaje, la modelo confesaría: “Sí, me separé, no me lo esperaba. Ahora me vine con amigos a pasar las penas”. Estas palabras confirmarían que el vínculo que parecía consolidarse tras su ruptura con Roberto García Moritán se desmoronó en tiempo récord.

¿Nuevo amor en Miami?

Pero la información no terminó ahí. Latorre sumó un dato explosivo que sitúa a la modelo en las playas de Florida, Estados Unidos. Según la conductora, Carolina ya estaría dando vuelta la página con un viejo conocido: el piloto Cochito López.

"¿Quién está en Miami? Cochito López. Él subió una foto de una palmera", anunció Yanina, sugiriendo que el encuentro no sería una casualidad. A pesar de los rumores de romance con el piloto, la panelista también aclaró que, en el fondo, Pampita todavía guardaría esperanzas de recomponer su historia con el polista.

Por ahora, el silencio reina en las redes de la modelo, quien prefiere mostrarse disfrutando del sol de Miami mientras el runrún mediático en Buenos Aires no para de crecer.