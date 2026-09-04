Yanina Latorre furiosa con América TV por silenciarla con el tema Tini

El cruce mediático entre el letrado Agustín Rodríguez y las figuras de América TV desencadenó una fuerte reacción interna en la emisora. La polémica se originó después de que el representante legal de Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera expresara críticas en Primicias Ya hacia los ciclos SQP y LAM, lo que derivó en una respuesta frontal por parte de la conductora Yanina Latorre y de Ángel de Brito.

La incomodidad de la comunicadora surgió a raíz de la presencia en pantalla del abogado, quien también representa a la China Suárez. Frente a esta situación, la presentadora cuestionó las decisiones tomadas por las autoridades de la señal respecto a la selección de invitados y el tratamiento de los contenidos en los ciclos de la casa.

Durante la emisión de SQP, la periodista expuso de manera explícita su postura frente al manejo institucional: "Cuando vi todo esto me calenté con el canal y empecé a llamar a todo el mundo. No podés, en un canal donde Ángel y yo trabajamos y hacemos los programas de mayor rating y mayor pauta publicitaria, sentar a un impresentable que nos trate a nosotros de impresentables...".

A lo largo del descargó, remarcó que los cuestionamientos se dirigieron hacia las producciones que lideran, destacando además la procedencia de la información sobre la familia de la cantante. Según sus palabras, el abogado estuvo sentado "en el programa de donde salieron todas las primicias en contra de Stoessel, donde mostraron cifras, contratos de Maru Botana y nombres de personas que no son públicas, como la directora de Radio La Red. Todas las primicias que se saben de los Stoessel, salieron de Primicias Ya".

La conductora también dirigió sus observaciones hacia el padre de la artista por la elección de su defensa técnica: "Si el papá de Tini está buscando ese tipo de abogados, pobrecito en lo que va a quedar porque nos manda a amenazar. Ya quedó gráfico cuando cag… a piedrazos a los periodistas y manda a este tipo, cagón, a insultarnos a mí y a Ángel".

En otro tramo de su alocución, detalló el contacto directo que mantuvo con un directivo de la empresa radial y televisiva: "When lo vi, me calenté. Le escribí al Chato Prada y le dije 'no podés sentar a un tipo a insultarnos'. Yo no siento acá a gente que hable mal de los programas de América".

Respecto a las imprecisiones observadas en el discurso del profesional, la comunicadora señaló: "Ale, estás contratando a un abogado que dice 'Yanina Latorre en LAM', cuando hace 1 año que no estoy en LAM. Cuando sos abogado, representas a alguien que es demandante, no te ponés en el lugar de amiguito y puteas. No tenés que mandar a un abogado a insultar periodistas, insultanos vos, da la cara".

Sobre la dinámica de trabajo en el medio de comunicación, la presentadora comparó la situación con el manejo de otras emisoras del sector: "No siento acá a gente que hable mal de los programas de América. Tampoco la veo a Vero Lozano (Telefe) criticar a GH, uno está en el mismo canal y tira para el mismo lado".

Por último, evaluó los motivos detrás de las expresiones del letrado, vinculándolas con litigios judiciales previos: "Tengo todo, por eso esta gente no sale a defenderse y manda a un abogado a decir cosas. No sé si lo mandan Ale y Mariana a pegarnos a Ángel y a mí, este hombre nos odia porque es el abogado de la China Suárez, estamos en juicio y no les está saliendo a su favor".