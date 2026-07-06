Yanina Latorre: “Icardi es violento, pero no me amedrenta con sus amenazas”

La tensión entre Yanina Latorre y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo de agresiones cruzadas en las plataformas digitales. El conflicto comenzó cuando el futbolista publicó una imagen de la conductora intervenida con inteligencia artificial en la que aparecía vestida de payaso.

Icardi acompañó la fotografía con la frase "Si se ocupara de su vida como se ocupa de la mía, no sería tan cornuda", en referencia a la vida privada de la periodista y a sus comentarios sobre una presunta crisis con la China Suárez.

El jugador continuó su arremetida compartiendo un video de 2017 sobre una antigua infidelidad de Diego Latorre. Ante la falta de respuesta inmediata, el deportista escribió "¡Qué silencio!" junto a emojis burlones.

Además, ironizó sobre la supuesta ausencia de evidencias utilizando el apellido Arruza para remarcar que "Prometiste fuegos artificiales y tus ‘pruebas’ fueron dos chispitas de pólvora mojada" y añadió que "Hablaste mucho y demostrás poco. Pensé que estabas para más".

Ante estas provocaciones, Latorre respondió públicamente y calificó al deportista como "muy violento". La conductora de SQP fue tajante al afirmar que "a mí no me amedrenta Mauro Icardi ni sus amenazas ni nada" y aseguró que "No, no. Es una amenaza, pero la verdad que no le tengo miedo a nadie yo". Durante una entrevista, la periodista defendió su trayectoria profesional y señaló que "Soy una señora que trabaja y que hago muy bien mi trabajo. Por algo le pica tanto lo que digo".

Latorre también manifestó su orgullo por su crecimiento laboral tardío al comentar que "Creo que tenés que ser muy grosa para a los cuarenta años empezar una carrera y que te vaya bien". Explicó que durante años se dedicó a acompañar a su marido por el mundo y a la crianza de sus hijos, tal como hicieron otras mujeres del entorno futbolístico. Finalmente, anticipó que revelará más detalles sobre una multa económica que el delantero le habría solicitado a Wanda Nara por situaciones ocurridas en Turquía.