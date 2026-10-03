Yanina Latorre, insultos y enojo: "Sos tan imbécil que das lástima"

Yanina Latorre y Agustín "Cachete" Sierra quedaron en el centro de la escena mediática luego de que se difundiera un fragmento de su encuentro en la televisión. La viralización de ese video generó un revuelo inmediato en las plataformas digitales, donde varios usuarios comenzaron a opinar sobre la interacción entre ambos. Ante el avance de los comentarios y las interpretaciones del público, la conductora decidió tomar la palabra para aclarar lo sucedido y frenar la circulación de información engañosa.

El episodio comenzó cuando una cuenta de la red social X publicó el material editado con un mensaje que sugería un momento de tensión en el estudio. Sin embargo, la respuesta no tardó en llegar. Citando la publicación original, la mediática reaccionó de manera contundente para defender su labor y cruzar a quien difundió el contenido. "Sos tan imbécil, pero tan imbécil que sos digno o digna de lástima, escondida detrás de esa cuenta de mierda. Levantando el laburo que hacemos todos, menos vos", lanzó sin rodeos.

A medida que el mensaje sumaba interacciones y repercusiones en la red, la figura del espectáculo continuó con su descargo hacia el perfil responsable de la difusión. En esa misma línea, cuestionó las intenciones detrás de la edición del video y expresó: "Igual habla bien de mí que te hayas obsesionado. Sos como los acosadores. ¿Buscás 'cortecitos' para generar odio? ¿Probaste laburar?".

Para evitar mayores malentendidos y dejar en claro cómo es el vínculo real entre los protagonistas, la comunicadora explicó que las palabras emitidas durante la transmisión formaban parte de un juego humorístico compartido. "Y obviamente, para aclarar, Cachete es mi amigo y juntos manejamos la ironía. Cosa que los mediocres como vos no pueden", concluyó en su perfil digital, dando por finalizada la controversia.