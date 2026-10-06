Yanina Latorre le soltó la mano a su familia por el escándalo de reventa de entradas

La conductora Yanina Latorre rompió el silencio luego de verse envuelta en un escándalo mediático tras la filtración de publicaciones donde figuraban la reventa de tickets para la despedida de Lionel Messi desde las redes sociales de Dora Caamaño y Maite Arruza. Ante las fuertes críticas recibidas, la panelista decidió desmarcarse por completo del accionar de su entorno cercano y dejó en claro que no protegera las irregularidades cometidas.

Durante la emisión de su programa radial, Yanina Latorre, Dora Caamaño y Maite Arruza quedaron en el ojo de la tormenta por los exorbitantes montos que se solicitaban en el circuito informal, alcanzando cifras de $1000000 por cada acceso. La comunicadora remarcó su indignación por los ataques recibidos junto a Diego Latorre y sus hijos, aclarando que no estaba al tanto de las publicaciones y que se enteró de todo a través de las redes sociales.

En su fuerte descargo, la mediática remarcó que mantendrá la misma postura crítica que siempre sostuvo ante las maniobras ilegales dentro del fútbol. "Hace dos días me están cancelando, puteando e insultándome a mí, a Diego y a mis hijos, por algo en lo que no tenemos nada que ver", disparo al aire para alejarse de las acusaciones que circulan en Internet.

La empresaria responsabilizó de forma directa a su hermana Maite Arruza por utilizar la cuenta personal de Dora Caamaño, quien tiene 86 años, para coordinar la comercialización de los pases. "Mi hermana, lo último que tenía que haber hecho, además de no hacer lo que hizo, era meterla a mi mamá. Mi mamá le dio la cuenta de Instagram a mi hermana y ella armó un descalabro", explicó sobre el origen del problema.

Ademas, desmintió cualquier tipo de vinculación o acceso privilegiado a las entradas por intermedio de contactos oficiales en el ámbito deportivo, negando que su sobrino trabaje dentro de la institución futbolística. "Mi sobrino, que es hijo de ella, no trabaja en la AFA. No sé el delirio en que se metieron. No sé qué hicieron", comento enfáticamente para cortar las especulaciones sobre posibles acomodos.

Afectada por la situación, admitió que el conflicto causó un daño severo en el vínculo con su familiar y exigió que se asuman las consecuencias de la maniobra sin buscar protecciones. "Hablé con ella y estoy enojadísima. Ojalá pueda recomponer la relación con mi hermana, no sé si voy a poder y estoy angustiada", afirmo sobre el momento personal que atraviesa.

Para finalizar, reiteró que no encubrirá el accionar de nadie y que defenderá su propio nombre por encima de los errores ajenos. "No la voy a justificar ni defender, es absolutamente responsable y que pague por lo que hizo", sentenció en referencia a su hermana para cerrar el tema de manera categórica.