Yanina Latorre llamó en vivo a Ángel de Brito por error e insultó a alguien

En una jornada desopilante dentro de la pantalla chica, Yanina Latorre llamó en vivo a Ángel de Brito por equivocación mientras el conductor estaba al aire en la pantalla de América TV. El celular del periodista comenzó a sonar en el estudio de LAM y, al atender por la confianza que los une, se escuchó con dificultad: “Una campera de cuero… une pelotuda de mierda. No, no”. Sin darse cuenta de que la comunicación estaba activa, la panelista lanzó esa frase que descolocó a todos los presentes.

El conductor intentó llamar la atención de su colega exclamando “¡Yanina!” para frenar lo que salía por el parlante. Al percatarse del yerro, Yanina Latorre reaccionó avergonzada y dijo: “Hola, soy mi mamá, estoy saliendo del canal y no sé… sueño con vos”.

Para aclarar el origen de su exabrupto, la mediática explicó que salía en vestido con bajas temperaturas: “Me estaba puteando a mí misma porque hace frío y estoy en vestidito. Y le digo a Lola ‘soy una pelotuda que no me traje una campera de cuero’”.

Ante la insólita situación, la comunicadora se disculpó con su amigo al expresar “Ay perdonen. Se ve que no puedo vivir sin vos”, demostrando la complicidad entre ambos. Para culminar el llamado, la rubia cerró con mucho cariño: “Los quiero, les mando un beso”. El momento generó repercusión inmediata en redes sociales debido a la frescura del blooper.