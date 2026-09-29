Yanina Latorre opinó de la aparición de Tini Stoessel en el show de Lali Espósito

La reciente presentación conjunta sobre el escenario del Estadio de River Plate dio de qué hablar en los medios de comunicación y las redes sociales. Durante la emisión de su programa radial, la panelista Yanina Latorre compartió su punto de vista respecto a la sorpresiva aparición que compartieron las populares artistas argentinas en el cierre de la gira.

En el marco del análisis en vivo, la periodista sostuvo que el gesto traspasó lo estrictamente artístico y representó una respuesta directa al entorno familiar de una de las protagonistas. Sobre esta situación, la conductora expresó: “En este quilombo la metió el padre”.

El encuentro musical incluyó la interpretación del clásico ícono pop Like a Virgin con una puesta en escena de vestidos de novia. Según reveló la comunicadora en su ciclo, la planificación generó gran ansiedad previa en las referentes del pop nacional. Además, la velada sumó la participación de Marilina Bertoldi y un guiño al recordado homenaje que realizaron figuras internacionales en 2003.

Respecto al vínculo histórico entre ambas, la periodista destacó que “toda la vida hubo pica, nunca se soportaron” y consideró relevante la postura adoptada para concretar la reunión. Por su parte, la anfitriona de la noche dedicó unas palabras al público para celebrar la evolución profesional de cada una, antes de interpretar juntas el tema 1Amor.