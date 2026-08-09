Yanina Latorre: "Perdí cuatro embarazos y parí sola en mi cama"

Yanina Latorre profundizó sobre su historia personal y el camino hacia la maternidad en el programa PH Podemos Hablar. La panelista, quien mantiene un vínculo matrimonial de 32 años con Diego Latorre, definió su rol familiar expresando que "yo soy primero madre y después persona. Lo único que me importa en la vida son Lola y Dieguito".

La llegada de su primogénita requirió un proceso extenso y complejo. Según su testimonio, "me costó mucho tener a Lola. Lola es hija de un tratamiento eterno. Estuvimos siete años sin poder quedar embarazados y haciendo mucho trabajo".

Esa etapa en Rosario demandó un esfuerzo físico significativo. Latorre relató que "estuve nueve meses en la cama esperando que nazca Lola y me daban 18 inyecciones diarias porque en ese momento el tratamiento era tremendo... fue un parto difícil, fue un embarazo muy cuidado". Al comparar aquel tiempo con el presente, señaló que "hoy en día la fertilidad está como más avanzada, pasamos más herramientas, en ese momento era todo un peligro".

En la búsqueda de su familia, la entrevistada enfrentó la pérdida de cuatro embarazos. Una de las situaciones más traumáticas ocurrió en soledad durante un compromiso laboral de su esposo. Latorre confesó que "perdí embarazos en el medio, cuatro; y uno antes de un Boca River, estaba de cuatro meses y lo parí en la cama sola, y no le avisé a Diego hasta que terminó el partido".

Sobre esa experiencia, agregó que "lo tuve que juntar sola, llamar a mi mamá, a mi papá... un espanto". También reflexionó sobre las dificultades de su estilo de vida al decir que "después de Lola seguí perdiendo embarazos siempre sola porque al estar casado con un jugador de fútbol... la vida de la botinera es mucho más duro de lo que uno cree".

El desgaste emocional fue una constante durante los duelos por las pérdidas. La panelista describió que vivió "mucha soledad hormonal y estar en tratamientos... hacer los duelos de esos hijos que no llegaron, eso sufrí; y después operarte que te saquen todo lo que quedó adentro". Luego de esos momentos, decidió no someterse a más intervenciones médicas.

Sin embargo, un embarazo natural ocurrió inesperadamente durante su estadía en Guatemala. Por temor, decidió inicialmente ocultar la noticia. "No me viene, no me entero... y pasa el tiempo, un mes, dos meses. Dije: lo voy a perder, si perdía todo el tiempo embarazos, ¿para qué le voy a decir? Nos vamos a ilusionar de que va a venir un bebé", recordó.

Finalmente, informó a su pareja meses después: "A los cinco meses le digo a Diego: ¿Sabes que hace cinco meses que no me viene?... Fuimos al médico, estaba embarazada de Dieguito, cuatro meses".

A pesar del nacimiento de su segundo hijo, la ausencia de su marido se repitió en el momento del parto. Latorre explicó que "parí sola a mis dos hijos. Las dos veces Diego llegó un día después porque como tuve parto natural no fui a cesárea programada, se me adelantaron... rompí bolsa, llamar a mi mamá y a mi papá... y al otro día siempre llegó Diego".

Esta serie de vivencias la llevó a tomar una resolución tajante. "Siempre juré: No voy a parir nunca más porque este hijo de puta estar en el fútbol y yo acabando el cuerpo", sentenció. Además, remarcó la dificultad de los primeros tiempos de crianza diciendo que "él venía dos días, se volvía a jugar y yo me quedaba 45 días sola durmiendo, tomando la teta, y yo decía: Esto es ser madre, estaba sola".