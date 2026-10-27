Yanina Latorre recibió la propuesta de un trío y reveló si engañó a su esposo

La reconocida panelista Yanina Latorre protagonizó un hecho inesperado durante sus recientes vacaciones por Europa. En su estadía por las calles españolas se encontró con varios seguidores que quisieron saludarla. Sin embargo una pareja de jóvenes le hizo una invitación íntima que la tomó totalmente por sorpresa y le generó una profunda incomodidad.

Durante su permanencia en un establecimiento gastronómico Yanina Latorre fue abordada por una chica de unos 20 años que se presentó como su admiradora. La joven le entregó un pequeño sobre con una nota manuscrita en su interior. La conductora abrió el papel sin imaginar el tenor del mensaje que habían redactado para ella en ese lugar.

El texto en cuestión contenía una oferta directa hacia Yanina Latorre para sumarse a un encuentro íntimo de a tres. "Hola somos tal y tal no voy a vender sus nombres somos muy fans tuyos te amamos estás para un trío", leyó la panelista. Los autores de la nota decidieron instalarse cerca para aguardar por su respuesta final.

Los dos jóvenes dejaron asentados sus datos de contacto y su usuario de redes sociales antes de sentarse a tomar algo. "Se sentaron en la barra del bar a esperarme", contó Yanina Latorre sobre la pareja que le hizo la propuesta. La situación escaló en tensión y provocó la inmediata reacción de la figura pública para evitar cualquier cruce.

Frente a este escenario Yanina Latorre prefirió tomar distancia y retirarse sigilosamente del establecimiento sin dar respuesta. "Me dejaron el teléfono al que no llamé y la cuenta de Instagram a la que no seguí. A partir de ese momento no quería mirar a la barra. En un momento tenía que ir al baño me saqué una foto con otros dos y me di a la fuga", relató.

La sorpresa principal para Yanina Latorre radicó en la diferencia de edad con los involucrados. "Me llamó la atención no eran de mi edad eran dos chicos de 20", subrayó la comunicadora. "Me intimidó que se sentaron en la barra pidieron un trago y claramente me estaban esperando", concluyó sobre el hecho que aceleró su rápida partida.