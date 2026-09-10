La muerte de Chiche Gelblung a los 82 años provocó numerosas despedidas dentro del mundo del espectáculo y el periodismo argentino. Una de las más personales fue la de Yanina Latorre, quien recordó las experiencias que compartió con el histórico conductor y sorprendió al revelar la profunda admiración que sentía por él desde antes de conocerlo.

Durante una conversación al aire con Pía Shaw, Latorre contó que se enteró del fallecimiento poco antes de las 8 de la mañana. “Hoy fue un día muy triste para todos nosotros”, expresó y consideró que la pérdida representa un fuerte golpe para el periodismo argentino.

Al recordar sus primeros años en televisión y las oportunidades en las que coincidió con Gelblung, la panelista hizo una inesperada confesión: “Yo estaba enamorada de él”. Luego explicó que esa expresión estaba relacionada con la admiración que sentía por su manera de trabajar y por el perfil de periodista que representaba.

Los recuerdos de Yanina junto a Chiche

Latorre destacó la capacidad de Gelblung para combinar el periodismo de actualidad con el espectáculo. Lo definió como un profesional dedicado a buscar primicias, pero también como una personalidad disruptiva y con características de showman.

Entre las anécdotas, recordó la participación de Chiche en Más Viviana, el programa que encabezaba Viviana Canosa. Según relató, el periodista quedó temporalmente al frente del ciclo cuando la conductora se ausentó por una lesión y rápidamente imprimió su particular estilo al programa.

En aquella oportunidad realizaron incluso una parodia sobre la lesión de Canosa, inspirada en las reconstrucciones televisivas que caracterizaban a Gelblung. Para Latorre, aquel episodio demostraba su capacidad para transformar cualquier situación en contenido televisivo. “Él era un tipo de avanzada para todo”, aseguró.

El último adiós a Chiche Gelblung

Samuel “Chiche” Gelblung murió este miércoles 9 de septiembre a los 82 años. Había sido internado el martes por un cuadro respiratorio y atravesaba su cuarta internación del año, aunque se había mantenido profesionalmente activo hasta sus últimos días.

Con más de cinco décadas de trayectoria, desarrolló su carrera en medios gráficos, radio y televisión y se convirtió en una de las figuras más reconocidas del periodismo argentino. Su muerte generó homenajes y mensajes de colegas que trabajaron junto a él durante distintas etapas de su carrera.