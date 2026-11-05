El streaming de Yanina Latorre recibió a Diego Ramos luego de su eliminación de MasterChef Celebrity para repasar su salida del reality. La conductora admitió que la entrevista le costó mucho más de lo imaginado y que debió esforzarse al máximo para sacarla adelante.

En su programa de radio en El Observador la presentadora admitió que la charla fue bastante difícil de remar. “Me gustó la entrevista… él es medio embole y se lo dije en la cara. Fue una remada”, comentó la panelista al aire.

La conductora explicó que esperaba conseguir declaraciones más picantes del actor durante el ida y vuelta. “A mí me llevan para sacar un título. ¿Quién querés que se vaya? ‘Nadie’, me dice. Bueno, bolu… por eso te fuiste. No toma vino, no come quesos, no le pone azúcar o sal a la comida. No condimenta”, agregó sobre su estilo de vida.

Pese a los contratiempos iniciales la entrevistadora remarcó que el producto final terminó sorprendiéndola de buena manera. “Igual, cuando la vi me gustó. Porque yo dije: qué carajo puede salir de esto. Y no, fue entretenida. Él es divino, un tipazo. Pero bueno, pensé que, como es amigo, me iba a remar una pregunta”, aseguró la mediática.

Por último la figura del streaming cuestionó la salida del programa culinario y lanzó críticas hacia el jurado. “Todos le caen bien, nadie le molesta, el jurado estuvo perfecto. Igual, para mí fue injusta la eliminación. Se tendría que haber ido Grego, al ver los dos platos. Yo le decía: lo prefieren a Grego antes que a vos. ‘Y bueno’, me decía”, concluyó sobre la respuesta de su invitado.