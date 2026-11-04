Yanina Latorre reveló cuando casi termina presa por culpa de una amiga

Yanina Latorre recordo con sus compañeros de programa una etapa muy dificil de su vida cuando se vio perjudicada por una mujer que consideraba su amiga y casi la lleva a la carcel. Todo comenzo cuando se recibio de contadora al mismo tiempo que esta compañera y ambas se matricularon juntas quedando diferenciadas unicamente por un numero de matricula.

Tras casarse con Diego Latorre y mudarse a Europa, aquella amiga se quedo en Argentina trabajando en la empresa del marido mientras Yanina vivia en el exterior. A los veinticinco años, la compañera firmo balances ficticios utilizando el nombre de Yanina porque creia que ella nunca se enteraria al estar lejos del pais.

Al regresar a Ezeiza para visitar a su familia, la policia la detuvo de inmediato en el aeropuerto sin entender que sucedia hasta que un colega intervino para explicarle la grave situacion legal. "Yo estuve procesada, imputada por evasión y defraudación al fisco", confeso Yanina Latorre al recordar como la empresa del marido de su amiga atravesaba un momento financiero muy critico.

Para salvar su situacion, la conductora explico que le beneficio enormemente haber tenido la residencia espanola en ese periodo exacto de su vida. "Les di mi pasaporte con la entrada y salida del país para demostrar que yo no había presentado el balance", detallo ante los oyentes mientras rememoraba el enorme susto que paso.

Tras descubrir la verdad, la modelo intento comunicarse con la responsable de la estafa para pedirle explicaciones sobre semejante traicion que casi arruina su futuro profesional. "Tuve un quilombo terrible, estuve un mes y medio acá, no me pude volver a Europa, con contadores y abogados. Mi amigo me dijo que fueron ellos. La llamé y me lo confesó", recordo Yanina Latorre.

Aunque la relacion termino totalmente rota y estuvo en riesgo su profesion, afortunadamente no perdio la matricula aunque decidio darla de baja temporalmente hasta volver a utilizarla. De esta manera, la mediatica dejo en claro que la traicion de quien creia su amiga casi le cuesta la libertad y le provoco dolores de cabeza judiciales interminables.