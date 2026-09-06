Yanina Latorre reveló la verdad de la enfermedad de Mirtha Legrand

Un cambio de último momento sacudió las grabaciones televisivas cuando la histórica conductora no pudo presentarse a trabajar debido a un Cuadro Gripal. Frente a esta situación, y por Recomendación Médica para mantener Reposo en su domicilio, la conducción del ciclo quedó en manos de su nieta, quien debió asumir la responsabilidad de grabar tanto el programa nocturno como su habitual entrega dominical.

La sustitución trajo consigo un fuerte hermetismo que tomó por sorpresa a las figuras convocadas al estudio. La panelista Yanina Latorre destapó la interna sobre cómo se manejó la urgencia entre bambalinas: “Me contaron que no les avisaron a los invitados de Mirtha, se enteraron cuando llegaban producidos”. Esta falta de notificación previa obligó a los asistentes a adaptarse de emergencia a la imprevista conducción.

El motivo detrás del silencio de la producción responde a un antecedente directo que generó temor a nuevas cancelaciones. Durante una sustitución previa de la diva por el mismo motivo de salud, una de las invitadas decidió retirarse al enterarse del reemplazo. Latorre recordó aquel episodio con dureza: “No sé si se acuerdan, hace poco estaba invitada Andrea Frigerio, Juana la reemplazó a Mirtha y cuando Andrea Frigerio se enteró que no iba Mirtha, no quiso ir. Una atrevida”. La posibilidad de que la historia se repitiera impulsó la decisión de omitir el aviso.

A pesar de las circunstancias y la sorpresa inicial, la jornada transcurrió con normalidad bajo el mando de la nueva conductora. La mesa contó con la presencia de 4 personalidades destacadas: las abogadas Ana Rosenfeld y Elba Marcovecchio, junto a las periodistas Luciana Rubinska y Karina Iavícoli. La velada sumó tensión debido a los cruces entre las letradas, actualmente enfrentadas en el marco del conflicto mediático de Wanda Nara y Mauro Icardi, lo que dejó un ambiente caldeado en el estudio.