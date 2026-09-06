Yanina Latorre reveló los fetiches sexuales de su esposo y lo dejó en ridículo

La conductora de SQP compartió detalles de su vida marital con el periodista deportivo Diego Latorre, al admitir sin ponerse colorada que usan consoladores. "Tengo juguetes sexuales. Me encantan", reconoció la presentadora al referirse a sus hábitos personales.

Sobre sus fetiches, continuó con picardía que "los uso sola y acompañada". Ante la consulta de Majo Martino sobre si usaba vibrador u open door, desafío respondiendo "¡Todo!". Para desilusión de sus compañeros, la comunicadora negó tener lencería erótica y afirmó que "duermo con pijama".

En esa misma línea, continuó explicando que "no se disfraza ni Diego ni yo. Si me disfrazo me cago de la risa". Si bien al principio de la charla había contado que usaba hilo dental, al final descartó caminar en tacos altos por la habitación.