Yanina Latorre reveló por qué se alejó de la mamá de Tini Stoessel

Yanina Latorre abordó la naturaleza de su relación con Mariana Muzlera, madre de Tini Stoessel. Durante su participación en el ciclo Ángel Responde de la plataforma Bondi, la integrante de LAM explicó que "no me peleé con la mamá de Tini, simplemente que éramos parte de un grupo de amigas donde elegí no seguir". Esta decisión se produjo tras un período de alta exposición mediática vinculado a la separación de Rodrigo De Paul y Camila Homs, caso sobre el cual Latorre brindó abundante información.

La comunicadora profundizó en las dificultades que enfrentó al manejar datos sobre la artista mientras compartía espacios sociales con su progenitora. Según su relato, "tampoco nunca fue una íntima amiga mía…pero en un momento era difícil laburar, hablar de la hija…Sí, me reclamaba, si criticabas a Tini vos, ella me cuestionaba a mí, y yo no soy la marioneta de Ángel". Esta dinámica laboral se volvió compleja para la panelista, quien debía mantener su objetividad frente a los cuestionamientos que Muzlera le realizaba cuando Ángel de Brito criticaba a la cantante.

Otro de los puntos centrales del descargo fue la molestia que le generaba la percepción del público sobre su desempeño profesional. Latorre manifestó que "también es verdad que me jodía que la gente creyera que yo defendía a Tini de Cami Homs porque era amiga de la madre".

Para ejemplificar la distancia que mantenían en el ámbito privado, apeló a la memoria del conductor al preguntarle si "¿la viste alguna vez en un cumpleaños mío? ¡Nunca!". La periodista insistió en que se trataba de un lazo basado únicamente en la coincidencia dentro de un espacio compartido por un grupo de personas.

Finalmente, caracterizó el vínculo como "una amistad circunstancial por un grupo, pero empecé a tener tanto quilombo por estar con ellos que dije ¿para qué voy a seguir acá?". Respecto a su postura informativa durante el conflicto amoroso del futbolista y la cantante, Latorre quiso dejar en claro sus principios al asegurar que "quiero aclarar que no me inmolé por Tini, sólo dije lo que pensaba y lo volvería a hacer". El texto, publicado originalmente en Revista Pronto, refleja el cierre de una etapa para la panelista en relación con el entorno íntimo de la familia Stoessel.