Yanina Latorre reveló por qué Wanda Nara fracasó haciendo películas

Yanina Latorre y Wanda Nara son las protagonistas de un fuerte cruce mediático. La película de la empresaria, titulada "¿Querés ser mi hijo?", quedó en el cuarto puesto de lo más visto del fin de semana.

El film reunió a menos de $10000$ espectadores en las salas del país. Se especulaba que la producción podía rendir mucho más en taquilla. La panelista analizó la situación y la fulminó.

Tras el estreno, Wanda Nara anunció una propuesta de guion desde España. Yanina Latorre dudó al instante. "¿Quién le va a mandar eso? Seamos honestos, alguno que quiera perder guita", lanzó.

La conductora le dio un consejo sin perder la acidez habitual. "Ella tendría que bajar un poco de creerse la mejor porque este es un golpe de realidad", cuestionó Yanina Latorre sobre Wanda Nara.

La periodista subrayó que el público de Wanda Nara está en Telefe, en MasterChef Celebrity. Incluso cuestionó que la empresaria pueda hacer algún proyecto de streaming con éxito en la actualidad.

Además, remarcó que la conductora siempre sale editada al aire. “Son muchas horas de grabaciones, no es lo mismo que hace Susana Giménez o Verónica Lozano o Georgina Barbarossa”, afirmó la comunicadora.

"Yo creo que la película fue muy aspiracional", manifestó Yanina Latorre sobre la producción. La periodista deslizó que la mediática podría haber querido competir directamente contra la China Suárez.

La actriz tampoco se salvó de los ataques de la panelista. La conductora criticó su intento en la música y concluyó tajante: "No sé por qué quieren abarcar todo".