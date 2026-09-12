Yanina Latorre reveló que "no se contó todo" de la infidelidad del momento

Nuevos detalles salieron a la luz sobre el supuesto vínculo clandestino entre Gimena Accardi y Andrés Gil que habría provocado la ruptura con Nico Vázquez. El tema regresó a la agenda tras los dichos de Ángel de Brito en LAM, donde afirmó que "especulaciones no, el vínculo existió entre Andrés Gil y Gimena Accardi. ¿Y si no por qué se pelearon? Nadie lo va a decir, obviamente".

Ante el revuelo ocasionado, la pareja de Cande Vetrano habló en Desayuno Americano para dar su postura sobre lo ocurrido y señalar que "pasó hace un montón de tiempo, entiendo que estas cosas reflotan, no sé por qué ahora. Con Cande aclaré todo lo que tenía que aclarar en su momento”.

Las palabras del actor provocaron la inmediata reacción de Yanina Latorre en Sálvese quien pueda, quien cuestionó la postura del protagonista y sumó información sobre la relación de amistad que existía entre los involucrados. "András bancala macho, se mostraban los cuatro como hermanos, eran íntimos. Se equivocaron Gime y él. Ahora András acaba de decir que era verdad, que la perdonó la mujer. No lo traemos nosotros. No sé por qué le enoja tanto esto”, expresó la conductora.

En ese mismo espacio, la comunicadora dejó entrever que existen datos de la historia que no se hicieron públicos y sostuvo que "dice que muchas cosas fueron verdad o mentira, tiene que agradecer que no se contó todo, se los respetó un montón”.