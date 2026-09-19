Yanina Latorre reveló si los padres de Tini están invitados a su casamiento

Los preparativos para el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul entran en su etapa decisiva y, a medida que transcurren los meses previas a la gran fecha, trascienden nuevos datos sobre la organización y la lista de asistentes. Esta vez, la información que salió a la luz vuelve a centrar la atención en el entorno más cercano de la cantante.

En el programa Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre explicó la manera en que se dividirá el evento y especificó quiénes asistirán a cada etapa de la jornada. Según detalló la panelista al aire, “Casi todos los famosos como Susana Giménez están invitados a la noche, con 300 personas. A la tarde, son pocos, los que duerman ahí, familiares muy allegados”.

Sin embargo, al momento de referirse al círculo íntimo de la artista, la conductora aportó una versión que generó sorpresa entre los seguidores de la pareja. En ese sentido, afirmó que “Obviamente, la mamá y el papá de Tini por ahora no están invitados”. Respecto a la presencia de Francisco Stoessel en los festejos, Latorre concluyó que “Y el hermano todavía no lo sé”.