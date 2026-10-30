Yanina Latorre reveló si se quedará sin trabajo tras la venta de la productora

En medio de una fuerte incertidumbre en América TV por la venta de la productora Mandarina al Grupo Octubre, la conductora Yanina Latorre habló abiertamente sobre su continuidad al frente de SQP. El canal vive momentos decisivos de cara al fin del año 2026, donde también se define el destino de ciclos como Intrusos tras el final de la dupla de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, y la posible partida de Ángel de Brito con LAM.

La conductora de SQP reveló el impacto que causó la noticia en pleno aire de su programa cuando la información comenzó a circular entre sus compañeros de equipo. La confirmación oficial llegó mediante un correo electrónico institucional mientras transmitían, lo que generó un clima sumamente complejo en el estudio y obligó a realizar reuniones de urgencia con todo el personal para contener la situación del ciclo.

Sobre cómo vivió ese momento tan particular, la periodista expresó: “Ayer se lleva a cabo la venta y a las 7 de la tarde salió un comunicado, que yo estaba al aire, la gente me empezó a escribir, si iba a seguir en América. Incluso directores de canales, que le dije: estoy al aire, después lo hablamos. No sé qué hacer”. La situación paralizó la rutina del envío diario.

Durante su ciclo radial en El Observador, la comunicadora profundizó sobre el impacto emocional del anuncio y las repercusiones internas en la producción del envío televisivo. En ese sentido, la figura mediática reconoció: “Lo cierto que ayer me estresé, tuve un programa rarísimo… los panelistas miraban el celular, todos recibieron el mail y en el corte tuvimos que hablar con todos, porque todos son de Mandarina”.

Respecto de sus próximos pasos profesionales y de las propuestas que podría recibir de otros medios, la presentadora dejó en claro que no tomará decisiones apresuradas sobre su contrato. A la hora de proyectar su carrera laboral para los próximos meses, la conductora afirmó: “Me voy a tomar unos días. No arreglé nada con nadie, no me voy a casar con nadie. Quiero pensar en mi carrera, en lo que me conviene a mí, en mi futuro y en la parte económica, porque nadie trabaja gratis”.