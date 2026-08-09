Yanina Latorre se alió con Wanda Nara y se burlaron de Icardi y la China

Durante las grabaciones del programa PH Podemos Hablar en Telefe se produjo un intercambio telefónico entre Yanina Latorre y Wanda Nara que fue captado en video. El registro difundido a través de la cuenta de TikTok de Lali Mancuello permitió conocer la reacción de ambas ante el cuadro que Mauro Icardi posee en su vivienda.

En la conversación se escucha a la panelista proponerle a la conductora que "Yo quiero un cuadro así tuyo con Migueles, pero vamos a empapelar el Chateau con un rompecabezas" en referencia a la decoración del futbolista.

La charla subió de tono cuando Latorre calificó la obra que retrata a Icardi junto a la China Suárez como "Muy grasa, te superó" antes de soltar una carcajada. El objeto de la polémica es una imagen que ocupa toda una pared y que el deportista mostró recientemente en sus redes sociales de forma irónica.

Esta exhibición ocurrió en el marco de un conflicto legal por cuota alimentaria donde el jugador sugirió que el cuadro podría ser parte de un embargo judicial tras la medida de un juez en su contra.

El vínculo entre las mujeres se ha fortalecido tras la participación de Latorre en la serie vertical de la empresaria. No obstante la conductora de SQP mantiene su estilo directo al comentar los movimientos del entorno de Wanda.

Según las acusaciones previas de la mediática el futbolista habría obligado a sus hijas a armar la pieza como si fuera un rompecabezas aunque esa versión fue desmentida por el propio Icardi. Por su parte Wanda se mostró risueña durante la llamada mientras escuchaba los comentarios de su interlocutora sobre la estética de la casa de los sueños.