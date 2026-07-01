Yanina Latorre se cansó y echó de la casa a su esposo Diego: "No vuelvas"

Yanina Latorre manifestó su malestar con Diego Latorre mientras el comentarista se encuentra realizando la cobertura del Mundial 2026. La situación se originó durante la emisión de su programa en El Observador, donde la conductora cuestionó la actitud de su marido tras su ausencia del lunes, hecho que afectó las mediciones de audiencia del ciclo. Ante esta situación, ella lo cruzó diciéndole "Te dejé de importar, ¿no? Te la creíste porque vas a jugar la paddle con el Kun Agüero, estás con la Selección".

El intercambio continuó cuando ella remarcó la falta de compromiso con el espacio radial al afirmar que "Hace una semana que no te importa el rating de mi programa, Diego. ¿Sabés qué? No vuelvas a casa, hoy dejo las valijas en la puerta".

Además del ámbito profesional, el reproche se extendió a cuestiones domésticas cotidianas que ocurrieron en la vivienda familiar. Sobre este punto, la presentadora subrayó que "Hoy te conté que se rompió la caldera y no me preguntaste si la arreglé. Lo único que te importaba era que Lola (su hija) te pase a buscar".

Durante la conversación, se mencionó la actividad del periodista en plataformas digitales y su tiempo libre en el exterior. Al observar el comportamiento de su esposo, la conductora soltó que "Y si sacaste una fotito, te haces el canchero", a lo que el exjugador se defendió argumentando que "Bueno, algún contenido tengo que subir".

Finalmente, ante el comentario de su colega Pía Show sobre si lo extrañaba, la mujer fue determinante al asegurar "No, no extraño ni a los chicos", manteniendo un tono de broma a pesar de la tensión generada por los reclamos previos.