Yanina Latorre y Luis Gasulla protagonizaron un tenso cruce radial tras las duras críticas a la conductora por su presencia en el sector VIP durante la primera misa del Papa León XIV en Palermo.

La esposa de Diego Latorre no dudó en salir al cruce de los comentarios negativos, asegurando que las frases de unos y otros no la afectan en nada y exclamando "Me chupan un huevo".

Durante la conversación radial, cuando su compañero le preguntó si quería decir algo al respecto, ella sostuvo que "La verdad que no tengo mucho para decir", pero de inmediato agregó que "En este tipo de eventos siempre pasa lo mismo".

La periodista responsabilizó directamente a la política por las repercusiones generadas, al afimar que "Las operetas políticas lo agarran andá a saber de qué lado habrán armado algo y empiezan a pegar".

Sin inmutarse, la mediática remarcó que "No me molesta, no me siento tocada, creo que hasta es lógico: el invitado va a estar a favor, el no invitado va a estar en contra".

Para restarle importancia a la indignación de la gente, ella expresó que "Creo que se armó... a ver... feriado, están aburridos, los que son anti gobierno, anti Papa... y bueno iban a empezar a joder".

La mamá de Lola y Dieguito consideró habitual la presencia de figuras públicas al decir que "en estos eventos siempre se invita gente de la política, del periodismo, del espectáculo. No es la primera vez que los vemos".

Sobre las voces en contra, opinó que "Pero bueno, siempre hay uno del otro lado que empieza una opereta", cerrando de manera tajante con la frase "A mi no... ¡Me chupa un huevo!".