Durante la última emisión del ciclo de reacciones de MasterChef Celebrity, Yanina Latorre protagonizó un momento inesperado al hablar sin filtros sobre Mike Amigorena. La panelista ocupó el lugar de su hija Lola en la transmisión y, mientras analizaba el programa junto a Lizardo Ponce, confesó la fuerte atracción que siente por el reconocido actor que participa en el certamen culinario.

Lejos de ocultar sus sentimientos, la conductora de SQP llenó de elogios al participante y destacó sus habilidades frente a las hornallas. "Mike Amigorena me encanta, cocina muy bien, lo amo", aseguró ante la sorpresa de su compañero de transmisión, dejando en claro que sigue de cerca cada una de sus presentaciones en el reality de cocina.

Sin embargo, las declaraciones no terminaron allí, ya que la mediática redobló la apuesta y lanzó una invitación directa para compartir un encuentro íntimo fuera de las cámaras. "Me gustaría que me invite a cenar y que me cocine. Lo veo creativo", señaló la comunicadora al imaginar una velada gastronómica preparada exclusivamente por el artista.

En medio de la charla, la esposa de Diego Latorre explicó que este fanatismo no es reciente, sino que viene de larga data aunque nunca tuvieron trato personal. "En alguna época de mi vida estuve enamorada de él, platónicamente. La verdad es que no lo conozco, pero me parece espléndido", admitió con total sinceridad frente al micrófono.

Para cerrar su confesión en el streaming, Yanina Latorre reafirmó que el actor siempre ocupó un lugar especial en sus preferencias dentro del ambiente artístico local. "Siempre cuando me preguntaban lo confesaba, es mi amor platónico del medio", sostuvo, y concluyó reiterando su deseo de concretar la salida: "Me gustaría una noche comer y tomarme un vino con él".