Yanina Latorre se peleó con LAM y hay escándalo con Ángel de Brito

La reconocida panelista Yanina Latorre expresó su furia en las redes sociales contra el programa LAM tras la emisión de un informe que tergiversó sus declaraciones sobre el vínculo amoroso entre Pampita y el polista Martín Pepa.

Todo comenzó cuando la comunicadora analizó la presunta crisis de la pareja en su espacio radial El Observador y compartió información que le llegó desde el entorno del polista sobre la intensidad del vínculo afectivo. Según detalló en su momento ante su audiencia, la persona que le brindó los datos sobre la separación le aseguró que ella resulta intensamente insoportable debido a la necesidad constante de estar juntos y la exigencia de paciencia permanente.

Sin embargo, al momento de abordar el tema en la pantalla de América bajo la conducción interina de Denise Dumas por las vacaciones de Ángel de Brito en Europa, el ciclo presentó el asunto en un zócalo afirmando que Yanina había tildado directamente a la modelo de tóxica.

La distorsión del mensaje no pasó inadvertida para los televidentes ni para la propia protagonista, y un usuario de la red social ex rescató la captura del graph para aclarar que la panelista jamás había utilizado ese adjetivo ni la había criticado. Al visualizar dicha publicación en el entorno digital, la mediática no dudó en citar el tuit para apuntar con dureza contra la producción y la conducción del ciclo de espectáculos.

Muy molesta por el rumbo que tomó el programa en ausencia de su conductor titular, la figura disparó de manera tajante en sus redes sociales exigiendo respuestas inmediatas ante semejante malentendido. "¿De qué hablan en LAM? No la tildé de tóxica a Pampita. Ángel volvé. Suéltenme", exclamó con absoluta indignación para dejar en evidencia su malestar absoluto con el recorte malintencionado que se vio en la pantalla chica.