Yanina Latorre soltó una bomba sobre su futuro tras quedarse sin trabajo

Tras la venta de la productora Mandarina al grupo Octubre, el futuro televisivo de Yanina Latorre y Ángel de Brito generó una gran cantidad de especulaciones sobre un posible pase a El Nueve. En este contexto, Yanina Latorre decidió hablar públicamente sobre los rumores en su programa de radio y aclarar los tantos frente a su audiencia. La conductora de SQP explicó que escucha todas las propuestas laborales pero que prefiere evaluar con cuidado cada paso que da en su carrera profesional.

A pesar de recibir ofertas de varios medios de comunicación, Yanina Latorre demostró tener una postura muy firme respecto a la pantalla de El Nueve. Sin rodeos, la protagonista aseguró que prefiere no aceptar propuestas de ese canal porque considera que carece de una identidad definida en la actualidad. "El Nueve no tiene identidad. Ese es el problema. Yo no quiero vivir de levantar canales, que los levante otro. Acá estoy instalada", reflexionó con total sinceridad ante sus oyentes.

Durante su ciclo radial, Yanina Latorre también remarcó que se siente muy cómoda y feliz trabajando en América junto a su equipo actual. La reconocida mediática explicó que le cuestan mucho los cambios laborales y prefiere apostar por la estabilidad en un lugar donde las cosas funcionan bien. "Cada vez estoy más tranquila y bastante más definida que la semana anterior. Tengo cara de poker igual, no doy esperanzas. No lo charlé con nadie", sentenció al referirse a las negociaciones.

Para finalizar, Yanina Latorre destacó el buen momento que atraviesa su actual señal televisiva en comparación con otras opciones del mercado. La figura del espectáculo valoró el esfuerzo colectivo y el crecimiento sostenido de la programación diaria. "Hoy América está muy bien, Intrusos, Marina... todo funciona. El canal tiene una identidad, que le costó pero la tiene", concluyó la protagonista al dejar en claro cuáles son sus prioridades laborales hoy.