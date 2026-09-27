Yanina Latorre traicionó de la peor manera a América y firmó con Telefe

La televisión argentina suma un movimiento inesperado en su grilla. Yanina Latorre confirmó su llegada a Telefe para formar parte de la cobertura especial del reality MasterChef Celebrity, aunque mantendrá su espacio habitual en las noches de América TV dentro del ciclo SQP. La panelista aprovechó el vínculo entre ambas señales para concretar el acuerdo temporal sin generar conflictos contractuales.

Durante la emisión de su programa, la periodista lanzó la primicia en forma de enigma ante la mirada de sus compañeros. "Se suma a MasterChef y no es a cocinar. Vieron lo que hacía Del Moro (La Cumbre), va a haber un programa, esa persona va a hacer la entrevista al eliminado. Ha trabajado en Telefe en el último tiempo, es de América", reveló antes de ser descubierta por los integrantes del panel.

El formato estará destinado a las plataformas digitales del canal y se emitirá semanalmente. La tarea de Latorre consistirá en dialogar con los concursantes inmediatamente después de su salida del certamen. "Me dio la autorización Juan Cruz Ávila para contarlo. Le voy a hacer la entrevista picante a cada uno de los que salga", señaló al dar detalles sobre la autorización directiva que recibió para hacer público el proyecto.

La comunicadora se mostró entusiasmada por este desafío que representa una dinámica diferente dentro de su carrera profesional. "Me divierte mucho hacerlo, me parece que es otro rol, son 20 minutos. Cuando terminan Lola y Cachete, entro yo a recibir al que abandona el reality. Me divierte, es una vez por semana", concluyó al explicar el funcionamiento de las transmisiones en vivo.