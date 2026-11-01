La argentina Yanina Minaglia se consagró ganadora de la clasificación general femenina del Ironman Full San Juan 2026, disputado este domingo 1 de noviembre. La triatleta oriunda de Escobar, Buenos Aires, completó los 226 kilómetros de competencia en 9 horas, 54 minutos y 21 segundos, y cruzó la meta de la Plaza del Bicentenario a las 18:55.

Con el dorsal 172, la deportista de la categoría femenina de 40 a 44 años se convirtió en la primera ganadora de la distancia Full realizada en San Juan. Su actuación le permitió alcanzar lo más alto del podio en una competencia que combinó natación, ciclismo y una maratón.

El recorrido comenzó en el Dique Punta Negra, donde los participantes afrontaron 3,8 kilómetros de natación en aguas abiertas. Posteriormente realizaron 180 kilómetros de ciclismo por las rutas sanjuaninas y finalizaron con 42,2 kilómetros de pedestrismo hasta llegar a la Plaza del Bicentenario.

Los tiempos de Yanina Minaglia en el Ironman Full

La bonaerense completó los 3,8 kilómetros de natación en 1 hora, 5 minutos y 23 segundos, antes de comenzar el segmento más extenso de la competencia.

En el ciclismo registró 5 horas, 7 minutos y 19 segundos para recorrer los 180 kilómetros establecidos por la organización.

Finalmente, afrontó los 42,2 kilómetros de la maratón y completó esa última etapa en 3 horas, 36 minutos y 28 segundos. Sumadas las transiciones entre disciplinas, alcanzó el tiempo definitivo de 9h54m21s.

El resultado le permitió quedarse con la clasificación general femenina en una jornada histórica para el triatlón de San Juan.

Una trayectoria internacional con presencia en San Juan

Yanina Minaglia ya había conseguido resultados destacados en territorio sanjuanino. En marzo de 2023 terminó segunda en la clasificación general femenina del Ironman 70.3 y primera en su categoría, con un registro de 4h25m42s.

La deportista cuenta además con experiencia en competencias internacionales de máxima exigencia. En octubre de 2025 participó en el Campeonato Mundial Ironman de Kona, Hawái, donde finalizó sexta en su categoría de 40 a 44 años y fue la argentina mejor ubicada.

Durante 2026 también logró el segundo puesto de su categoría en el Ironman de Florianópolis, Brasil, donde estableció una marca personal de 9h23m43s en la distancia completa.

Estos antecedentes reflejan su recorrido en el triatlón internacional, al que ahora suma una nueva victoria en la provincia de San Juan.

San Juan cerró su primera edición del Ironman Full

La competencia de este domingo marcó el debut de la distancia completa del Ironman en San Juan, que reunió a deportistas nacionales e internacionales para afrontar una de las pruebas de resistencia más exigentes.

La provincia completó así un calendario histórico que incluyó el Ironman 70.3 en marzo, el Ironman 51.50 el viernes 30 de octubre y el Ironman Full este domingo.

En la clasificación general masculina, el argentino Mario de Elías también se quedó con la victoria, después de completar el recorrido en 8h27m30s.

De esta manera, los primeros títulos de la distancia Full disputados en San Juan quedaron en manos de dos representantes argentinos, Yanina Minaglia y Mario de Elías.