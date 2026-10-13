Gustavo Yankelevich rompió el silencio y respondió con dureza a Darío Giordano, exmarido de Romina Yan, luego de que este difundiera un comunicado en el que negó las acusaciones de violencia física y psicológica realizadas por sus hijos Valentín y Franco. El reconocido productor televisivo cuestionó que su exyerno utilizara el cierre de la causa judicial como argumento para sostener su inocencia y fue contundente: "No es inocente".

La polémica familiar volvió a tomar estado público después de que Valentín Yankelevich relatara los presuntos episodios de maltrato que habría sufrido durante su infancia junto a su hermano Franco, luego de la muerte de su madre, Romina Yan, en septiembre de 2010. Sus declaraciones provocaron una fuerte repercusión y llevaron a Giordano a publicar un descargo para rechazar las acusaciones.

En diálogo con Eduardo Feinmann por Radio Mitre, Yankelevich cuestionó la interpretación que su exyerno realizó sobre el resultado del proceso judicial. "Él dice que fue sobreseído, claro, porque se cayó esto, no porque no haya sido culpable", sostuvo. Luego agregó: "No es inocente. Lo pueden absolver igual".

El productor también defendió los testimonios de sus nietos y rechazó que se tratara de versiones parciales de los hechos. "Los chicos están contando la verdad, no están contando su verdad, están contando la verdad", afirmó.

Qué dijo Darío Giordano sobre las denuncias de sus hijos

El exmarido de Romina Yan había difundido un comunicado en el que reconoció dificultades durante la crianza de sus hijos, pero rechazó las acusaciones de violencia.

"Seguramente cometí errores. Nunca pretendí ser un padre perfecto. Hice lo que pude con las herramientas que tenía y en circunstancias que jamás hubiera imaginado atravesar", expresó.

Sin embargo, marcó una diferencia entre sus equivocaciones como padre y los hechos denunciados. "Rechazo las acusaciones de violencia que se me atribuyen. Ni antes ni después del fallecimiento de Romina hubo episodios de esas características en nuestra familia", aseguró.

Giordano también recordó que la causa judicial iniciada años atrás terminó con su sobreseimiento en 2018 y sostuvo que los hechos denunciados nunca fueron comprobados.

Gustavo Yankelevich explicó qué ocurrió con la causa judicial

Durante la entrevista, el productor recordó el proceso judicial que atravesó para obtener la tenencia de sus nietos. Según relató, tras la intervención de distintos magistrados y profesionales, Valentín fue convocado a mantener un encuentro con su padre.

Yankelevich aseguró que su nieto se resistía a esa reunión, pero finalmente aceptó realizarla en presencia de profesionales y representantes de la Justicia.

El productor explicó que aquel encuentro fue determinante para cerrar una etapa del conflicto familiar y sostuvo que, ese mismo día, obtuvo la tenencia definitiva de sus nietos.

En otra entrevista, con Telefe Noticias, Yankelevich señaló que Franco y Valentín no pudieron declarar en Cámara Gesell debido a la angustia que atravesaban. Según su explicación, esa circunstancia impidió reunir las pruebas necesarias para avanzar con la investigación penal.

De esta manera, el productor insistió en que el cierre del expediente no equivale a demostrar que los hechos denunciados fueran falsos. La causa terminó sin una condena penal contra Giordano, quien mantiene su rechazo a las acusaciones.

El nuevo enfrentamiento público expuso nuevamente el conflicto familiar que surgió después de la muerte de Romina Yan y volvió a poner en el centro de la escena los testimonios de sus hijos.