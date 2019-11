Yasky pide paritarias con subas no inferiores al 30 % en los sueldos más bajos

El secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, insistió hoy en que en vez de pedir bonos de fin de año los trabajadores necesitan negociar paritarias, y añadió que "el aumento no puede ser inferior al 30 % en los salarios más bajos".



"No se puede hablar de una línea generalizada porque hay diferentes realidades, pero para los salarios más bajos no se puede hablar de menos del 30 %", indicó el sindicalista en FM Futurock.



Insistió en que el bono "es relativo" porque "hay cámaras empresariales que lo pueden afrontar y otras que no, hay estatales que cobran y otros no; los metarlúrgicos de grandes empresas lo cobran, y los chicos no, eso pasó siempre".



"Ante el cambio de gobierno la expectativa está puesta en un aumento salarial y que con la asunción de Alberto Fernández y Cristina (Kirchner) haya convocatoria a las centrales para recomponer el salario", insistió.



También dijo que a futuro tendrán que hacer "más esfuerzo los que más tienen".



Además, el diputado por el Frente de Todos deseó que el Ministerio de Trabajo "vuelva a ser un ministerio con un rol activo" y recordó a la ex viceministra de Carlos Tomada, Noemí Rial, quien falleció esta semana.



"Ella fue una gran batalladora porque no permitía que las empresas despidieran alegremente, como sucedió en estos períodos", evocó.



Consultado sobre la posibilidad de que se reflote la ley antidespidos vetada por el presidente Mauricio Macri evaluó que "puede ser que también sirva", pero remarcó que cree más "en la acción efectiva del Ministerio".