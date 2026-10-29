Yeyo de Gregorio reveló que Lali Espósito no lo invitó a su casamiento

El actor Yeyo de Gregorio y la cantante Lali Espósito se conocen desde hace más de dos décadas al compartir sus inicios artísticos juntos en distintos proyectos laborales. Sin embargo, el famoso vínculo cercano se rompió con el tiempo y actualmente están alejados debido a diversas situaciones de la vida.

Durante su reciente participación en el programa LAM, Yeyo de Gregorio explicó que "pasaron cosas en el medio" y que ya no son amigos con Lali Espósito a pesar de que sus familias solían ser muy unidas. El artista aclaró que prefiere no profundizar demasiado en los motivos exactos del distanciamiento definitivo.

Ante la consulta sobre los motivos de la distancia con Lali Espósito, el actor deslizó que el paso del tiempo y las distintas realidades profesionales modificaron la dinámica del vínculo. Yeyo de Gregorio reconoció que "las tolerancias antes eran un poco más amplias, hoy en día está todo mucho más sensible" y explicó que "uno cuando está ahí arriba se banca menos".

A pesar de no haber recibido ninguna invitación para la boda con Pedro Rosemblat, Yeyo de Gregorio destacó que "la re banco a Lali" y que "me dolió porque siempre fue mi hermana". El protagonista aseguró que "obvio que sí" concurriría al evento si la situación cambiara porque se siente parte de esa historia.