Yo, Odisea llega a San Juan con una mirada renovada sobre el clásico de Homero

La obra teatral “Yo, Odisea” llegará a San Juan el próximo sábado 12 de septiembre, a las 22, con una función en la sala TeS, ubicada en Juan B. Justo Sur 335, Rivadavia. Se trata de un unipersonal protagonizado por Gabriela Psenda, con dirección y dramaturgia de Valeria Folini, que propone una relectura contemporánea del poema épico atribuido a Homero.

La puesta es una coproducción entre La Rueda de los Deseos, de Mendoza, y Teatro del Bardo, de Entre Ríos, dos agrupaciones teatrales con más de 25 años de trayectoria. A través de la poesía, el humor, la música, la narración y distintos personajes, la obra reconstruye el universo de la Odisea desde una perspectiva diferente.

En esta versión, las mujeres ocupan un lugar central. Penélope, Calipso, Circe y la Sirena aparecen como protagonistas y fuerzas que ponen en escena sus propios deseos, anhelos y conflictos frente a las imposiciones externas.

La sinopsis presenta a una joven que relata la historia de los personajes de la Odisea. Ulises continúa formando parte del relato, aunque también funciona como una metáfora de la acción y del viaje. La propuesta busca recuperar aquellas voces que quedaron relegadas en el relato clásico y construir, desde ellas, una nueva lectura del mito.

Un proceso atravesado por el viaje

El proceso creativo de “Yo, Odisea” también estuvo vinculado con la idea del viaje. El montaje se desarrolló a partir de encuentros entre Paraná y Mendoza, donde sus creadoras intercambiaron y profundizaron experiencias de escritura, creación y gestión teatral.

El punto de partida fue el texto clásico de Homero y su permanencia en el imaginario colectivo. A ese material se incorporaron aportes de autoras y autores como Suely Rolnik, Carmen Estrada, Jean-Pierre Vernant y Virginia Woolf, además de experiencias personales que terminaron dando forma a esta versión.

La propuesta combina diferentes lenguajes escénicos en una obra de una hora de duración, destinada a público a partir de los 13 años.

Una obra reconocida y con recorrido nacional

“Yo, Odisea” recibió los premios a Mejor Obra, Mejor Actuación y Mejor Escenografía en el Festival de Estrenos de Teatro en Mendoza y en los Premios Arnol 2025. También obtuvo una mención a Mejor Actuación en la Fiesta Provincial del Teatro 2024.

La obra participó además de encuentros y festivales nacionales e internacionales y realizó presentaciones en Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, San Juan y Mendoza.

Entre las críticas recibidas, se destacó especialmente la construcción de los personajes femeninos y la actuación de Psenda. Una de las reseñas señaló que la obra plantea que Ulises debe regresar a su esencia y reconocer que su recorrido está atravesado por mujeres que aparecen como “escritoras, sabias, sanadoras, guerreras, consejeras”.

Otra de las críticas remarcó que, aunque la Odisea original fue escrita por un hombre y tiene como figura central a Ulises, en esta adaptación “son las mujeres las que toman la narrativa y los personajes principales”.

Una coproducción con trayectoria

La Rueda de los Deseos se formó en Mendoza en 2001 y desarrolló 15 obras, con participación en festivales de Argentina y otros países de Latinoamérica y Europa. También gestionó Argonautas, Centro de Investigación y Experimentación Teatral, entre 2001 y 2011, y sus integrantes desarrollan tareas de formación y docencia teatral.

Por su parte, Teatro del Bardo es una agrupación independiente de Paraná, Entre Ríos, con 25 años de trayectoria. El grupo produjo alrededor de 40 espectáculos, realizó ocho coproducciones y desarrolló un Equipo de Educación por el Arte que recorrió más de 1.000 escuelas del país y del exterior.

Entradas y función

La función será el sábado 12 de septiembre a las 22 en la sala TeS, Juan B. Justo Sur 335, Rivadavia.

Entrada anticipada: $12.000.



Entrada general en taquilla: $16.000.



Duración: 1 hora.



Público: mayores de 13 años.