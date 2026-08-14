Yo te Invito tendrá un especial por el Día del Niño con muchos premios y diversión

Yo te Invito, conducido por Ana Paula Zabala, prepara un especial por el Día del Niño con juegos, preguntas, desafíos y sorteos en vivo. La propuesta se transmitirá por HUARPE TV y comenzará este viernes a las 16 horas, con una invitación para que las familias se sumen a una jornada pensada para celebrar la infancia.

Los premios serán uno de los principales atractivos. Durante la emisión habrá sorteos en vivo y distintas oportunidades para participar desde casa. Entre los regalos previstos aparecen monopatines, mochilas, tejos gigantes, peluches y muñecas, además de otras sorpresas.

La propuesta busca que grandes y pequeños puedan divertirse juntos y recuperar momentos simples de la infancia. Por eso, dos grupos de niños competirán en diferentes juegos de destreza y también deberán responder preguntas.

Las actividades pondrán a prueba sus habilidades, conocimientos y rapidez, con una dinámica pensada para que los participantes y quienes acompañen desde sus casas puedan disfrutar del programa.

Dónde y cuándo verlo

El especial de “Yo te Invito” comenzará este viernes a las 16 horas y podrá seguirse por diferentes plataformas. El programa se transmite por el canal 19.2 de la TDA, el 121 de OnPower y también a través de Kick.

La emisión estará encabezada por Ana Paula Zabala y tendrá participación en vivo de los televidentes, que podrán ser parte de los sorteos y competir por los distintos premios preparados para la jornada.

Un premio para compartir

Entre los regalos habrá una propuesta pensada para disfrutar con amigos. Entre las grandes novedades habrá un carro de panchos y papas fritas con servicio incluido para 30 niños, una alternativa destinada a compartir la celebración con un grupo de chicos.

A esa propuesta se sumarán los demás premios y regalos que forman parte del especial. La producción adelantó que habrá “muchas cosas más”, por lo que los televidentes también podrán encontrar sorpresas durante la emisión.

La infancia como protagonista

Más allá de la competencia y los sorteos, el objetivo será generar un espacio de encuentro alrededor del Día del Niño. La idea es que la fecha sirva para recordar la importancia de la infancia y disfrutar de actividades compartidas.

Con juegos, preguntas, premios y participación desde casa, “Yo te Invito” buscará llevar una celebración a la pantalla y sumar a las familias a una tarde especial. La jornada combinará entretenimiento y participación en vivo para grandes y chicos.