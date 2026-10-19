"Yo ya hice lo que tenía que hacer", la despedida de José Luis Páez

José Luis Páez confirmó que su etapa como entrenador de la Selección argentina senior de hockey sobre patines llegó a su fin, luego de la derrota ante Francia en la final del Mundial de Asunción 2026. "Yo ya hice lo que tenía que hacer", sostuvo el técnico al referirse a su futuro, en una declaración que marcó el cierre de su ciclo al frente del equipo nacional.

Tras el encuentro decisivo, Páez lamentó que Argentina no pudiera quedarse con el título y consideró que la definición estuvo condicionada por detalles que suelen marcar la diferencia en partidos de máxima exigencia. "En las finales se gana o se pierde por pequeños matices", explicó, al mencionar tanto los errores defensivos como los desaciertos en ataque.

Uno de los puntos que más preocupó al entrenador fue la tanda de penales, una instancia que había sido trabajada durante los entrenamientos para evitar dificultades en una eventual definición. Sin embargo, el equipo volvió a encontrarse con problemas en los lanzamientos y no pudo concretar el objetivo de consagrarse campeón.

Páez insistió en que estas situaciones requieren serenidad, fortaleza mental y precisión. También señaló que pequeñas fallas técnicas o de posicionamiento pueden tener consecuencias determinantes cuando el resultado se define desde el punto penal.

En su análisis, el técnico evitó responsabilizar exclusivamente a un jugador por lo ocurrido y planteó que la experiencia también tiene un peso importante en este tipo de instancias. En ese sentido, consideró que el proceso debe servir como aprendizaje para los integrantes del plantel.

El futuro del cuerpo técnico

Consultado sobre la continuidad del equipo de trabajo, Páez indicó que la decisión corresponde al Comité Nacional, organismo que deberá resolver quién estará al frente del seleccionado en la próxima etapa. Durante sus declaraciones, mencionó a Diego Mir y Malo García como posibles entrenadores para asumir esa responsabilidad, aunque no precisó cómo se definirá la sucesión.

De esta manera, la derrota ante Francia no solo significó el final de las aspiraciones argentinas en el Mundial de Asunción, sino también el cierre de una etapa en la conducción del seleccionado senior.

Para Páez, la decisión está tomada. Después de analizar los errores que incidieron en la final y reconocer que el equipo no logró resolver la definición por penales, el entrenador dejó un mensaje contundente sobre su futuro: "Yo ya hice lo que tenía que hacer".