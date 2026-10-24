YPF anticipó ganancias récord y una inversión de US$30.000 millones

YPF anticipó que 2026 terminará con ganancias récord y puso fecha a una de las decisiones de inversión más importantes de su historia. El 26 de noviembre, la petrolera prevé firmar junto a Eni y XRG la decisión final de inversión para avanzar con Argentina LNG, el megaproyecto destinado a exportar gas de Vaca Muerta.

“Este año va a ser récord de YPF de ganancias”, afirmó el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín. Según explicó, el resultado no dependerá solamente del precio internacional del petróleo, sino también de los cambios aplicados en la estrategia productiva de la empresa.

El plan de GNL contempla inversiones cercanas a US$30.000 millones durante los próximos 4 años. La iniciativa requerirá infraestructura de producción, procesamiento y transporte para llevar el gas de Vaca Muerta hasta Río Negro y posteriormente venderlo al mercado internacional.

YPF proyecta que Argentina pueda ubicarse entre los principales exportadores mundiales de gas natural licuado durante la próxima década.

El 26 de noviembre será una fecha clave para YPF

La decisión final de inversión, conocida como FID, será firmada con la italiana Eni y XRG, brazo internacional de ADNOC, la petrolera estatal de Abu Dhabi.

El proyecto incluye un gasoducto de 48 pulgadas, instalaciones para procesar el gas y unidades de licuefacción. La primera etapa apunta a alcanzar una capacidad de exportación de hasta 12 millones de toneladas anuales de GNL hacia 2030-2031.

El esquema financiero también contempla respaldo internacional. YPF obtuvo una carta de intención del Exim Bank de Estados Unidos por hasta US$6.000 millones para financiar parte de la infraestructura.

Marín sostuvo que el proyecto podría generar un potencial exportador cercano a US$10.000 millones y transformar el peso del sector energético dentro de la balanza comercial argentina.

Vaca Muerta también acelera la producción de petróleo

Mientras avanza el proyecto gasífero, YPF apunta a cerrar diciembre con una producción propia de 250.000 barriles diarios de petróleo provenientes de Vaca Muerta.

Otro punto central es el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), diseñado para trasladar crudo desde Neuquén hasta la costa de Río Negro y ampliar fuertemente la capacidad exportadora.

La infraestructura tendrá capacidad para transportar inicialmente hasta 550.000 barriles diarios y podrá ampliarse hasta 700.000.

Marín anticipó además que el 6 de abril presentará en Nueva York las nuevas proyecciones de producción para 2027, aunque evitó adelantar las cifras.

YPF busca ampliar sus fuentes de ingresos

La estrategia de crecimiento también alcanza a las estaciones de servicio. Las tiendas Full proyectan cerrar 2026 con una facturación de US$680 millones y el objetivo para 2027 es superar los US$1.000 millones.

La petrolera incorporó nuevas marcas a sus estaciones y analiza acuerdos con plataformas como PedidosYa y Mercado Libre.

Sin embargo, el mayor salto esperado está en Vaca Muerta. Con más producción, VMOS y el avance de Argentina LNG, YPF busca convertir el crecimiento de los hidrocarburos no convencionales en una fuente sostenida de exportaciones para el país.