YPF presentó durante Argentina Mining Salta 2026 un nuevo combustible desarrollado especialmente para las operaciones mineras en alta montaña. Se trata de Diesel 10 Minero, un producto que ya está disponible en el mercado nacional y que fue formulado para garantizar desempeño y confiabilidad en territorios ubicados a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

El combustible cuenta con ultra bajo contenido de azufre y no posee biocomponentes, características pensadas para responder a las exigencias de los equipos que operan en zonas de bajas temperaturas, grandes distancias y condiciones permanentes de trabajo. Su desarrollo responde a una demanda concreta del sector: disponer de productos formulados para escenarios donde una interrupción puede afectar el ritmo de producción.

La compañía posee una participación superior al 90% en el mercado de abastecimiento de combustibles para minería en Argentina, y Diesel 10 Minero forma parte de una estrategia más amplia que suma logística especializada, soluciones energéticas y asistencia técnica.

Infraestructura en la Puna

En San Antonio de los Cobres, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, YPF puso en funcionamiento una nueva base logística integral destinada a fortalecer el abastecimiento de los proyectos ubicados en la Puna salteña. El complejo cuenta con una estación de servicio modular, una planta de suministro de combustible orientada a las operaciones mineras y un patio logístico para la carga, descarga y movimiento de equipos e insumos.

La ubicación estratégica de esta base permite sumar cercanía y capacidad operativa en una zona clave para la actividad minera, donde los proyectos de litio y otros minerales demandan abastecimiento energético continuo y confiable.

Una propuesta integral

La estrategia de YPF para el sector minero no se limita a los combustibles. A través de YPF Luz, la compañía ofrece contratos de abastecimiento eléctrico, energía renovable, generación on-site y desarrollo de líneas de alta tensión. Con una capacidad instalada de 3,8 GW y presencia en ocho provincias, la empresa busca cubrir las distintas etapas de los proyectos mineros.

YPF Gas, por su parte, brinda soluciones para operaciones ubicadas en zonas remotas mediante suministro de GLP, infraestructura, logística, telemedición y soporte técnico especializado. Su presencia en General Güemes permite atender requerimientos asociados a proyectos de gran escala y escenarios logísticos complejos.

La propuesta también incluye el trabajo de Servicio Técnico YPF, con lubricantes, refrigerantes, urea automotriz y herramientas de mantenimiento predictivo. A través de servicios como AUCTOR, la compañía busca anticipar fallas, optimizar intervalos de mantenimiento y extender la vida útil de activos críticos.

De esta manera, combustibles, electricidad, gas, infraestructura y asistencia técnica quedan articulados dentro de una misma propuesta destinada a mejorar la eficiencia y la confiabilidad de las operaciones mineras en un contexto de crecimiento del sector.

La minería argentina atraviesa una etapa de expansión con proyectos en zonas de alta montaña que exigen soluciones capaces de garantizar eficiencia, disponibilidad energética y continuidad operativa. Con Diesel 10 Minero, YPF amplía su oferta para un sector que requiere productos especializados, abastecimiento seguro y respaldo técnico.