Los fondos que impulsaron el juicio contra la Argentina por la expropiación de YPF pidieron más tiempo para presentar una apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos, última instancia judicial disponible en ese país para intentar revertir el fallo que benefició al Estado argentino.

Se trata de Petersen Energía y Eton Park, cuyos abogados solicitaron una extensión de 30 días para preparar el recurso extraordinario ante el máximo tribunal estadounidense. El pedido busca llevar la fecha límite del 31 de agosto al 30 de septiembre de 2026.

Los representantes legales argumentaron que necesitan más tiempo debido a la sobrecarga de trabajo de uno de los abogados que participa de la estrategia judicial. La solicitud todavía debe ser evaluada por la Corte Suprema de Estados Unidos.

El fallo que favoreció a la Argentina

El pedido se produce después de que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocara la sentencia de primera instancia que había establecido una condena multimillonaria contra la Argentina por la expropiación de YPF. La decisión de marzo de 2026 dejó sin efecto una indemnización que superaba los US$16.000 millones.

La Justicia estadounidense había fallado inicialmente a favor de los demandantes, pero el tribunal de segunda instancia modificó esa decisión y avaló la posición argentina respecto de la expropiación de la petrolera.

Luego, los litigantes comenzaron a analizar las alternativas que todavía tenían dentro del sistema judicial de Estados Unidos. La presentación ante la Corte Suprema representa ahora la última instancia posible para intentar modificar el resultado del proceso.

Qué puede pasar ahora

Si la prórroga es concedida, los fondos tendrán hasta el 30 de septiembre para presentar el recurso extraordinario. Una vez recibido, la Corte Suprema deberá decidir si acepta intervenir en el caso.

La posibilidad de que el máximo tribunal estadounidense tome el expediente no implica que vaya a revisar automáticamente el fondo de la disputa. Como ocurre con este tipo de presentaciones, primero deberá determinar si existen razones suficientes para conceder el pedido.

El Gobierno argentino sigue de cerca el proceso porque el fallo de la Cámara de Apelaciones representó un alivio frente a una condena que podía tener un impacto superior a US$16.000 millones sobre las cuentas públicas.

El reclamo también podría continuar por otra vía

Mientras buscan avanzar con la instancia ante la Corte Suprema estadounidense, los demandantes también anticiparon que llevarán su reclamo al CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial. De esta manera, el conflicto por la expropiación de YPF podría continuar por una vía diferente a la justicia estadounidense.

El pedido de prórroga agrega así un nuevo capítulo a un extenso litigio que comenzó a partir de la nacionalización de la petrolera y que durante años representó uno de los principales riesgos judiciales para el Estado argentino.

Por ahora, la atención está puesta en la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el pedido de extensión. Si finalmente se concede, los fondos contarán con un mes adicional para definir su estrategia y presentar el recurso contra el fallo que favoreció a la Argentina.