YPF Luz recibió financiamiento por US$150 millones para su parque eólico en Santa Cruz

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La compañía energética YPF Luz cerró hoy un crédito internacional por hasta US$ 150 millones para el desarrollo y construcción del parque eólico Cañadón León, ubicado en la provincia de Santa Cruz.



La empresa, quinta generadora de energía eléctrica en el país, informó que la operación consiste en un crédito de BNP Paribas Fortis de hasta US$ 100 millones con garantía de Euler Hermes, la agencia de crédito a la exportación de Alemania, a una tasa de 3,4% a un plazo de 15 años.



El paquete de financiamiento se complementa con otro préstamo de la US International Development Finance Corporation (DFC, ex OPIC) por otros US$ 50 millones, a una tasa de 6,5%, también 15 años.



“Esta inversión de US$ 150 millones es una clara señal de la capacidad de YPF para trabajar con los organismos crediticios de mayor exigencia del mercado, y demuestra que estamos en un contexto de confianza hacia el futuro económico del país” afirmó el presidente de la compañía, Guillermo Nielsen.



Por su parte, el CEO de YPF LUZ, Martín Mandarano, se mostró “muy satisfecho por avanzar rápidamente con la obra de construcción del parque eólico Cañadón León y dar pasos concretos para generar energía eólica desde Santa Cruz para todos los argentinos”.



Se trata del tercer parque eólico que construye la compañía, luego de Manantiales Behr en la provincia de Chubut y ya en operación, y Los Teros en el partido bonaerense de Azul que se encuentra en desarrollo.



En forma coincidente al acuerdo de financiación, hoy están llegando a Puerto Deseado 33 aspas y 40 tramos de torre que permitirán completar el equipamiento para los 29 aerogeneradores que conformarán el parque.



El Parque Eólico Cañadón León generará 120 Mw de potencia de fuente renovable, de los cuales 99 Mw sed estinarán al Mercado Eléctrico Mayorista adjudicado a través del programa RenovAR 2 y los 21 Mw restantes para grandes usuarios a través del mercado a término de energías renovables.



Esos 120 Mw significarán la energía equivalente a las necesidades de unos 150.000 hogares, y a la vez un ahorro de 312.000 ton de CO2, su construcción demandará el montaje de 29 aerogeneradores 4,2 MW cada uno (General Electric) y el empleo de 400 personas, en el pico de actividad.



La obra que deberá estar finalizada en septiembre, prevé también la construcción de una estación transformadora y línea de interconexión en 132kv de 3 kilómetros de longitud, y otra línea de 50 kilómetros, y la ampliación de subestación Santa Cruz Norte en Pico Truncado para incrementar su capacidad de transformación en 150Mw.