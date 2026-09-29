La familia de Angelina Jolie y Brad Pitt sumó un nuevo capítulo a la larga historia de distanciamiento que siguió a la separación de los actores. Zahara Marley Jolie-Pitt, de 21 años, obtuvo la aprobación judicial para eliminar el apellido de su padre y ahora se llama oficialmente Zahara Marley Jolie.

El cambio fue aprobado este lunes 28 de septiembre por un juez de California, después de una audiencia en la que no se presentaron objeciones. De esta manera, la joven dejó de utilizar legalmente el apellido compuesto que llevaba desde su adopción.

Zahara había presentado la solicitud para modificar su nombre en junio, luego de iniciar formalmente el trámite meses antes. La decisión judicial confirmó finalmente el cambio.

Zahara ya utilizaba el apellido Jolie

La decisión judicial no fue completamente inesperada. Desde hacía varios años, Zahara ya había comenzado a presentarse públicamente utilizando únicamente el apellido de su madre.

En 2023, cuando ingresó a la hermandad Alpha Kappa Alpha en el Spelman College, se presentó como Zahara Marley Jolie. También utilizó ese nombre durante su graduación universitaria.

Ahora, esa identidad pasó a ser oficialmente su nombre legal.

Sus hermanos también modificaron sus nombres

Zahara no es la primera hija de Jolie y Pitt que decidió dejar atrás el apellido paterno.

Shiloh, la primera hija biológica de la pareja, inició el proceso para quitarse el apellido Pitt cuando cumplió 18 años en 2024. Su solicitud fue posteriormente aprobada.

Más recientemente, Maddox, el mayor de los seis hijos, también pidió modificar su nombre. El 14 de septiembre de este año quedó oficialmente registrado como Maddox Chivan Jolie, sin el apellido Pitt.

Además, Vivienne, una de las mellizas de la pareja, presentó una solicitud para cambiar legalmente su nombre y pasar a llamarse Vivienne Marcheline Jolie. Su audiencia está prevista para noviembre.

De esta manera, cuatro de los seis hijos de Jolie y Pitt iniciaron o concretaron procesos para dejar de utilizar el apellido del actor. Pax y Knox son los únicos que, por el momento, no realizaron un trámite legal similar, según la información publicada por medios estadounidenses.

Una familia marcada por años de conflicto

Angelina Jolie y Brad Pitt se separaron en 2016 después de años de relación y estuvieron involucrados durante largo tiempo en una disputa judicial. El divorcio quedó formalmente cerrado en diciembre de 2024.

Durante esos años hubo acusaciones y versiones contrapuestas sobre la relación familiar. Jolie realizó denuncias vinculadas a un episodio ocurrido durante un vuelo privado en 2016, mientras que las autoridades estadounidenses investigaron el caso y posteriormente no encontraron elementos para avanzar contra Pitt por abuso infantil.

El cambio de nombre de Zahara se produce ahora en medio de ese contexto familiar y se suma a las decisiones individuales tomadas por sus hermanos respecto de la utilización del apellido Pitt.

Por el momento, Zahara Marley Jolie es oficialmente el nombre de una de las hijas de Angelina Jolie y Brad Pitt, después de que un juez de California aprobara su pedido sin objeciones.