Zahara, una de las hijas de los reconocidos actores Brad Pitt y Angelina Jolie, dejó de usar oficialmente el apellido de su padre tras obtener la aprobación de la Justicia de California. La joven de 21 años completó el proceso legal y pasó a llamarse de manera definitiva Zahara Marley Jolie, según confirmaron documentos judiciales publicados por la prensa estadounidense. De esta forma, la segunda heredera mayor del expatrimonio logró eliminar cualquier vínculo identitario formal con el protagonista de El club de la pelea.

El caso de Zahara no es un hecho aislado dentro de la dinámica familiar. Meses atrás, su hermano Maddox, de 25 años, también concretó el mismo trámite formal tras publicar un aviso legal en los periódicos locales, tal como lo establece la normativa del estado de California. Asimismo, Shiloh solicitó eliminar la firma paterna el mismo día en que cumplió la mayoría de edad, mientras que se espera que el resto de los hermanos siga un camino similar en los próximos tribunales.

Esta seguidilla de decisiones legales refleja el quiebre definitivo dentro de la familia tras la escandalosa separación de las estrellas en 2016. La ruptura se desencadenó luego de un violento episodio ocurrido a bordo de un avión privado, donde Jolie denunció que el actor agredió verbal y físicamente a sus hijos bajo los efectos del alcohol. Aunque las investigaciones oficiales no derivaron en cargos penales contra Pitt, el hecho marcó un punto de no retorno en la relación entre el actor y sus seis herederos.

Fuentes cercanas a la familia aseguran que Brad Pitt no mantiene contacto con sus hijos desde hace años. Las constantes disputas judiciales por la custodia y la división de bienes terminaron por distanciar por completo al actor de los jóvenes. Con la resolución judicial dictada a favor de Zahara, los hijos de la expareja continúan marcando una postura pública y legal terminante respecto al lugar que ocupa su padre en sus vidas.