Zaira Nara compartió una foto íntima de Wanda Nara y la dejó en ridículo

La modelo Zaira Nara causó revuelo entre sus seguidores al compartir una imagen retro perteneciente a su álbum familiar de la infancia. A través de sus historias en la red social Instagram, publicó una fotografía inédita de cuando ella y su hermana, Wanda Nara, eran pequeñas y posaban junto a su padre, Andrés Nara.

El registro familiar, que se difundió en un contexto donde su hermana enfrenta conflictos de índole judicial y se alista para una nueva temporada del ciclo televisivo MasterChef Celebrity, reavivó recuerdos y generó múltiples interacciones entre los usuarios.

En la postal se observa al grupo familiar posando junto a un llamativo automóvil azul de colección. Andrés Nara aparece apoyado sobre la estructura del vehículo, un detalle de la composición sobre el cual la hija menor del clan comentó de manera risueña “¿La pose de papá?”.

Asimismo, las hermanas lucen atuendos idénticos conformados por vestidos con diseño a cuadros y remeras negras. Al contemplar la imagen y el automóvil vintage, la modelo reflexionó sobre el origen de sus actuales preferencias personales y manifestó “Ahora entiendo mi obsesión con los autos vintage”.

Por otra parte, la publicación motivó un amplio debate en los entornos digitales respecto al parecido físico que mantiene Wanda Nara con sus hijas, quienes son fruto de su vínculo con Mauro Icardi. Los usuarios intercambiaron opiniones contrapuestas intentando determinar cuál de las descendientes heredó en mayor medida las facciones de la conductora durante su etapa de niñez.

En ese marco de nostalgia, la modelo también se refirió al vestuario que portaba en su infancia y aludió directamente a sus progenitores al expresar “Quiero tener ese auto ahora, Andrés Nara. Y ese vestido, Nora Colosimo” mediante el uso de íconos retro.

La afición por los vehículos clásicos no constituye el único punto de encuentro entre la modelo y su padre, quienes demuestran compartir diversos pasatiempos. Semanas atrás, la familia estuvo expuesta a la atención pública debido a las repercusiones por la celebración de cumpleaños de la modelo en una embarcación en la zona del Delta.

Ante los cuestionamientos recibidos en las plataformas digitales por encontrarse ella al mando del yate, se aclaró públicamente que ambos comparten la afición por la navegación y que su papá realiza un proceso de instrucción para enseñarle a comandar el transporte acuático.