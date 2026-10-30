Zaira Nara contó el incómodo momento que vivió junto a Jakob von Plessen mientras compartían unos mates en el jardín de su estudio. La situación ocurrió frente a su hijo Viggo y tuvo como protagonista un grito inesperado.

La modelo relató el episodio durante su programa de streaming en DGO. “No saben lo que nos pasó el otro día a Jakob y a mí”, anticipó antes de explicar lo sucedido.

“Estábamos tomando unos mates en el jardín de mi estudio y de repente pasan unos adolescentes y gritan ‘¡Baulooo!’. Pendejos desubicados”, contó entre risas.

El grito hacía referencia a Bauleti, el streamer con quien el año pasado la vincularon sentimentalmente y con quien actualmente mantiene una buena relación.

La reacción de Zaira y Jakob

La situación resultó todavía más incómoda porque Zaira y Jakob estaban acompañados por Viggo, uno de sus hijos.

“Estábamos con Viggo, entonces imagínense la situación para él, que estaba con su mamá y su papá y de repente le gritan por Bauleti”, explicó la modelo.

Para evitar que el niño se sintiera incómodo, Zaira decidió descomprimir el momento y le pidió que se acercara a saludar a los adolescentes.

“Le dije a Viggo que se acerque a saludarlos para que no se ponga incómodo y nos reímos un rato, Jakob también, se cagaba de risa”, relató.

Lejos de terminar en una discusión, el episodio fue tomado con humor por la pareja, que continuó compartiendo el momento familiar.