Zaira Nara contó por qué le daba miedo confirmar el regreso con su ex

Zaira Nara confirmó su reconciliación con Jakob Von Plessen tras haber mantenido el regreso de la pareja en secreto. La conductora habló sobre esta importante decisión de volver a apostar al amor con el empresario, con quien comparte la crianza de sus dos hijos, Malaika y Viggo.

La modelo fue consultada de forma directa por Joaquín Pollo Álvarez sobre su situación sentimental en el programa DGO stream y respondió que ya no estaba soltera. De esta manera validó las versiones del reencuentro con el padre de sus hijos tras varios años de estar distanciados.

Nara reconoció el retorno del vínculo amoroso sin dar demasiados detalles pero dejó en claro que la relación marcha bien. "Sí, pero eso lo dije orgánicamente porque de verdad lo pienso. Pero sí, además volvimos. Nada más", expresó al recordar una charla previa donde destacaba las virtudes de su pareja.

Ante la observación del conductor sobre las señales de la reconciliación, la modelo rechazó haber mentido antes y explicó que solo buscó cuidar su intimidad. "No te mentí, te digo la verdad. Oculté la verdad", argumentó la conductora para justificar el motivo de su silencio mediático.

La decisión de no hacer pública la noticia responde a una experiencia previa con un noviazgo de alta exposición en los medios. Nara pretende proteger la privacidad familiar, aunque comprende que las salidas a eventos y la atención sobre sus hijos complican la reserva total ante las cámaras.

La conductora sostuvo que existe un límite de tiempo para resguardar las cuestiones personales antes de que parezca una falsedad. "Uno guarda hasta que llega un momento que ya pasa a ser una mentira", agregó durante la entrevista al referirse a la exposición mediática de su entorno.

La vuelta de la pareja se da en medio de la dinámica cotidiana de crianza que sostienen por sus pequeños. Durante la conversación, la modelo hizo referencia a ese trabajo conjunto y a la presencia del empresario en el hogar con la frase "Que el papá de Viggo ayude conmigo".

El noviazgo entre Nara y Von Plessen comenzó a mediados de 2015 cuando él residía en Kenia como guía de safaris. Las charlas por teléfono iniciaron la historia luego de ser presentados por una amiga en común, tras las relaciones públicas de ella con Diego Forlán y Juan Pico Mónaco.

El empresario de origen austríaco y familia germana fue apodado como el barón de Las Pampas. Tras vivir 15 años en África dedicándose a las cabalgatas en Masái Mara, Von Plessen desarrolló en San Martín de los Andes propuestas turísticas de aventura que compartió con la modelo.

En octubre de 2015 la conductora anunció su primer embarazo en el programa Tu mejor domingo junto a Diego Pérez. "Quería darles una sorpresa a ustedes, mis compañeros y amigos, y es que voy a ser mamá. Es muy chiquitito, así que hay que cuidarlo", dijo en ese momento.

La primera hija de la pareja, Malaika, nació en 2016 y cuatro años más tarde nació Viggo. Durante la espera del segundo niño, toda la familia viajó al campamento de Masái Mara para conectarse con la etapa que el padre había transitado durante su juventud en el continente africano.

Luego de ocho años de relación, la pareja sufrió una crisis profunda a fines de 2021. La ruptura ocurrió en medio del escándalo conocido como Wandagate y las versiones periodísticas que señalaban que el empresario habría ayudado a Mauro Icardi en su encuentro con Eugenia la China Suárez.

Pese a la separación de aquel momento, ambos mantuvieron un trato fluido y cordial por el bienestar de los niños. La confirmación del regreso inicia una nueva etapa en esta historia marcada por los viajes, la vida de campo, la familia y el resguardo de la intimidad.