Zaira Nara, Gimena Accardi y Eva Anderson imponen la moda en lencería

La noche porteña se vistió de gala para recibir un evento que marcó tendencia en el calendario de la moda local. La apertura de la primera tienda de la marca italiana Intimissimi en el centro comercial Alto Palermo convocó a destacadas figuras del espectáculo y la prensa especializada. Durante el encuentro realizado el 10 de junio, la atención se centró en las propuestas estilísticas que combinaron elegancia con audacia.

Zaira Nara, Gimena Accardi y Eva Anderson lideraron la lista de invitadas y mostraron cómo integrar la lencería a los conjuntos urbanos cotidianos. Esta propuesta, que gana terreno en las pasarelas del mundo, utiliza corsets estructurados y bodys ajustados como protagonistas de la vestimenta. Las tres referentes de estilo optaron por diseños que resaltaron la versatilidad de estas prendas al mezclarlas con elementos clásicos como el denim.

En cuanto a los detalles de cada look, Zaira Nara sorprendió con una elección audaz compuesta por un blazer oversize y lencería a la vista. Gimena Accardi prefirió una línea más minimalista al lucir un body negro con jeans, mientras que Eva Anderson se destacó por un conjunto elegante que puso el foco en las prendas estrella de la temporada. El evento no solo celebró el desembarco de la firma en el país, sino que consolidó una estética que transforma la ropa interior en el eje central de la moda actual.