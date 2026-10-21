Zaira Nara le robó el trabajo a Wanda y se quedó con su programa preferido

Luego de su reconciliación con Jakob Von Plessen a 4 años de su separación, la modelo Zaira Nara recibió una tentadora propuesta laboral de Telefe. La información fue revelada por el periodista Ale Castelo durante la emisión del programa Ya Fue Todo, donde confirmó que el canal quiere contar con ella para un nuevo proyecto.

Esta importante novedad para Zaira Nara se da en el marco del enorme éxito de MasterChef Celebrity, ciclo que tiene a su hermana Wanda Nara como conductora principal. Las autoridades de Telefe buscan sumar a la modelo a su programación habitual para encabezar una propuesta diferente durante la temporada.

Hay un interés de Telefe para que Zaira Nara conduzca un programa de formato. No sabemos cuál es, pero la apuesta del canal es ver si se puede lograr concretar este formato con Zaira, comentó Ale Castelo para detallar la intención de la señal de televisión.

El periodista remarcó que las gestiones entre Telefe y Zaira Nara ya comenzaron formalmente para definir los pasos a seguir. Lo tengo recontra chequeado que ya hubo charlas y que se tienen que reunir físicamente para ver si pueden avanzar. Esto es lo que el canal quiere, precisó Ale Castelo.

Si bien no se confirmó la fecha de la reunión ni el proyecto específico para Zaira Nara, se especula con la posibilidad de Bake Off, el concurso de pastelería que estuvo a cargo de Wanda Nara en su versión anterior y que también sonaba para Verónica Lozano.